Auf den Schwungverlust, der auch die europäischen Nachbarn ereilt habe, werde die EWU-Industrieproduktion hinweisen. Diese könnte nach dem kräftigen Minus zwar im Monatsvergleich zugelegt haben, wobei aber Enttäuschungspotenzial wegen der schwachen spanischen Werte vorhanden sei. Darüber hinaus werde die Jahresveränderungsrate vermutlich deutlich zurückfallen.



Das Hauptaugenmerk der Akteure gelte wohl der Verbraucherstimmung in den USA. Mit dem vorläufigen Michigan Sentiment stehe einer der wichtigsten Stimmungsumfragen auf der Liste. Im Monatsvergleich werde eine leichte Verbesserung des Umfragewertes erwartet. Gesunkene Benzinpreise sowie die solide Aktienentwicklung stünden dem nicht entgegen.



Bereits veröffentlichte, weniger bekannte Verbraucherbefragungen hätten ein uneinheitliches Ergebnis gebracht und so scheine weder positives noch negatives Überraschungspotenzial zu bestehen. Hervorzuheben sei dabei, dass die Verbraucherlaune bereits ab Mitte 2021 deutlich getrübt gewesen sei, der Tiefpunkt aber bereits im Sommer 2022 erreicht worden sei. Gleichwohl: Die Erholung des Stimmungsbarometers sei bisher nur schwach ausgefallen. (13.01.2023/ac/a/m)







Am Vormittag richtet sich der Blick auf die deutschen Wachstumszahlen im Jahr 2022, so die Analysten der Helaba.Das jahresdurchschnittliche BIP-Wachstum dürfte sich auf 1,8% von 2,6% verlangsamt haben. So sei vor allem in Folge des Ukraine-Krieges, der den Inflationsanstieg nochmals verschärft habe, die konjunkturelle Dynamik geringer geworden und auch zu Beginn des neuen Jahres seien die Perspektiven ungeachtet erster Stimmungsverbesserungen noch getrübt.