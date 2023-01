Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die jüngst veröffentlichten Konjunkturzahlen in den USA haben mehrheitlich enttäuscht, so die Analysten der Helaba.Zwar scheine der Arbeitsmarkt ausgesprochen widerstandsfähig zu sein, dennoch seien die Konjunktursorgen wieder etwas größer geworden. Vor diesem Hintergrund wundere es nicht, dass Marktteilnehmer auf eine weniger aggressive Geldpolitik in den USA spekulieren würden. Das Leitzinshoch werde weiterhin klar unterhalb der 5%-Marke gesehen und zum Ende des Jahres wieder mit deutlich sinkenden Zinsen gerechnet.Heute stünden mit den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter und der ersten Schätzung des Q4-Wachstums weitere Zahlen auf dem Programm: Die Auftragslage dürfte sich im Dezember von einem unerwartet schwachen Vormonatswert erholt haben und im Schlussquartal 2022 werde es wohl noch zu einem relativ robusten Wachstum gekommen sein. Die Analysten würden mit einem auf das Jahr hochgerechneten Quartalsplus von gut zwei Prozent rechnen. Damit würden sie sich leicht unterhalb der Konsensschätzung positionieren. Zudem sollten die robusten Daten nicht über die derzeit stattfindende Abschwächung hinwegtäuschen, die beispielsweise von den ISM-Indices angezeigt werde. (26.01.2023/ac/a/m)