Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In den USA haben sich positive und negative, oder besser gesagt, Zinssenkungserwartungen forcierende und dämpfende Datenveröffentlichungen, zuletzt abgewechselt, so die Analysten der Helaba.Die Bautätigkeit befinde sich seit dem Hoch im April 2022 in einer Abschwächungsphase. Die hohen Zinsen und die zwischenzeitlich hohen Preissteigerungen hätten belastet. Während die Baugenehmigungen seit Jahresbeginn 2023 eine leichte Erholungstendenz aufweisen würden, sei dies bei den Baubeginnen nicht der Fall. Noch im August dieses Jahres hätten diese bei annualisiert 1,269 Mio. Einheiten ein zyklisches Tief markiert. Auch für den neuen Berichtsmonat bestünden Risiken. So sei die Zahl der Baugenehmigungen im Vormonat wieder deutlich gesunken.An der Situation hoher Zinsen und tendenziell verschärfter Kreditvergabestandards habe sich zudem nichts verändert. Mithin könne wohl noch nicht konstatiert werden, dass die Bauwirtschaft die Talsohle durchschritten habe. Der sehr niedrige Stimmungsindikator der Branche, der NAHB-Index (Veröffentlichung gestern), lasse auch im laufenden Monat nicht mit wesentlichen Verbesserungen rechnen. Äußerungen von FED-Vertretern würden heute darüber hinaus wohl ein weiteres Mal andeuten, dass die FED in einer abwartenden Haltung sei und vorsichtig vorgehen werde. Zum Ende der Woche würden die Analysten in der Summe davon ausgehen, dass die Zinssenkungserwartungen präsent bleiben und nicht reduziert würden. (17.11.2023/ac/a/m)