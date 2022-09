Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zum Ende der Woche lenken die Akteure ihre Aufmerksamkeit vor allem auf den US-Arbeitsmarktbericht des abgelaufenen Monats, so die Analysten der Helaba.Die Vorgaben für die heutige Datenveröffentlichung seien freundlich. Zum einen lägen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiterhin auf einem niedrigen Niveau, zum anderen habe der ADP-Report einen Stellenzuwachs von 132 Tsd. gezeigt. Dies sei zwar weniger als im Vormonat und als erwartet gewesen, zeuge aber davon, dass die Arbeitsmarktlage weiterhin solide sei. Gleichwohl erscheine die Konsensschätzung nach dem starken Jobwachstum von über 500 Tsd. im Juli zu ambitioniert. Währenddessen würden die Arbeitslosenquote und die Lohnsteigerungsrate unverändert erwartet. Gründe für eine reduzierte Zinserwartung bezüglich der FED im September dürfte es daher nicht geben.Mittelfristig sollte ein allmählicher Anstieg der Arbeitslosenquote aber nicht überraschen. Die restriktiver werdende Geldpolitik spiele dabei eine Rolle und inzwischen hätten die Einstellungsabsichten der mittelständischen Industrie nachgegeben, was die Dynamik des Arbeitsmarktes in den kommenden Monaten und Quartalen dämpfen werde. Davon bereits jetzt den Bedarf von Zinssenkungen im kommenden Jahr abzuleiten, wäre nach Erachten der Analysten aber verfehlt. (02.09.2022/ac/a/m)