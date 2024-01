Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die ersten Stimmungsindikatoren des laufenden Monats stehen zur Veröffentlichung an und so richtet sich der Blick in Deutschland und der Eurozone auf die ZEW-Salden, so die Analysten der Helaba.Zudem sei die sentix-Indikation für den deutschen Saldo der Lagebeurteilungen leicht im Plus. Sollte sich dies beim ZEW bestätigen, könnten die Zeichen für das ifo Geschäftsklima Deutschland (Veröffentlichung in der kommenden Woche) auf Stagnation hindeuten. Während die Stimmung und die wirtschaftliche Perspektive in Deutschland auch wegen der politischen Entscheidungen getrübt seien, hätten sich die sentix-Indices zur Lage und zu den Erwartungen in der Eurozone zuletzt verbessert. Dies könnte sich auch bei den ZEW-Salden zeigen.In den USA stehe ebenfalls eine erste wichtige Stimmungsumfrage des Monats Januar an. Der Empire-State-Index beziehe sich aber nur auf die Situation im Verarbeitenden Gewerbe und nicht wie ZEW- und sentix-Salden auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Im Dezember sei der Industrieindex der Region New York unerwartet und kräftig eingebrochen. Eine Erholung sollte daher möglich sein, zumal sich die finanziellen Rahmenbedingungen wegen der anhaltenden Zinssenkungserwartungen und der guten Entwicklung an den Aktienbörsen verbessert hätten. Mit einem erneuten Sprung in die Wachstumszone würden die Analysten aber nicht rechnen. (16.01.2024/ac/a/m)