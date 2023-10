Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Diese Woche startet mit wichtigen Stimmungsindikatoren, so die Analysten der Helaba.Als Stimmungsindikator zähle aber auch der Aktienmarkt, der sich seit Anfang Oktober zumindest temporär habe erholen können. Vor diesem Hintergrund scheine ein überraschend schwacher ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen eher unwahrscheinlich zu sein. Dafür spreche auch das sentix-Investorenvertrauen, bei der sich die Erwartungskomponente für Deutschland um 5,5 Punkte habe verbessern können.Für konjunkturellen Optimismus gebe es dennoch keinen Grund, denn der Saldo der Lageeinschätzungen befinde sich auf einem sehr niedrigen Niveau. Zudem bringe die Gewalteskalation im Nahen Osten zusätzliche Unsicherheiten, wie sich am Freitag an den Finanzmärkten gezeigt habe. Zwar würden die Analysten davon ausgehen, dass sich der Konflikt auf die Region beschränke und sich die wirtschaftlichen Folgen in Grenzen halten würden, dennoch seien die Perspektiven für die deutsche Konjunktur noch getrübt. (16.10.2023/ac/a/m)