Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Geopolitische Risiken sowie Inflations- und Konjunktursorgen bestimmen das Geschehen an den Finanzmärkten, so die Analysten der Helaba.Einen wichtigen Hinweis darauf liefere das heute anstehende sentix-Investorenvertrauen. Zwar gebe es noch zahlreiche Unsicherheitsfaktoren, angesichts der Erholung an den Aktienmärkten (der DAX habe in den letzten drei Wochen etwa 1.200 Punkte zugelegt) könnte der Index aber gestiegen sein - wenn auch von einem historisch niedrigen Niveau aus. In diesem Fall würde es für die ZEW-Umfrage, die in der nächsten Woche zur Veröffentlichung anstehe, eine positive Indikation geben.Eine Stimmungsverbesserung sei möglich, es gelte aber zu berücksichtigen, dass beispielsweise der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen in den Monaten zuvor massiv gesunken sei und auch deutlicher als bei vergleichbaren Unternehmensumfragen. Daher sollte eine mögliche Erholung nicht als starkes und positives Konjunktursignal missverstanden werden. Der Ukrainekrieg und andere geopolitische Risiken, die hohe Inflation und der Zinsanstieg sowie die Lieferschwierigkeiten würden weiterhin Belastungen darstellen. (08.08.2022/ac/a/m)