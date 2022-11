Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bereits am Morgen richtet sich der Fokus der Akteure auf die deutschen Produktionszahlen, so die Analysten der Helaba.Alles in allem dürfte die deutsche Industrie den Ausstoß konstant gehalten haben, auch dank der rekordhohen Auftragsbestände. Demgegenüber hätten Frankreich und Spanien ihre Zahlen bereits am Freitag veröffentlicht und beide Länder würden nach Anstiegen im August ein September-Minus aufweisen. Sollte auch die italienische Industrieproduktion, die im Verlauf der Woche anstehe, schwach ausfallen, sei auf europäischer Ebene ein Schrumpfen des Sektors zum Ende des dritten Quartals wohl nicht zu vermeiden.Im Hinblick auf die Stimmungsentwicklung in der Eurozone sei die sentix-Befragung unterschiedlicher Investorengruppen beachtenswert, denn diese gebe mit den Einschätzungen zur wirtschaftlichen und den konjunkturellen Erwartungen auch hierzulande einen Hinweis auf die kommenden ZEW-Salden. Die Erwartungskomponente könnte sich dabei verbessert haben, während die Lage wohl nochmals schwächer eingeschätzt werde. Das Dilemma der EZB aus getrübten Konjunkturaussichten und hoher Inflation setze sich somit fort. Noch fokussiere sich die Notenbank auf die Bekämpfung der Inflation und dies dürfte sich bis ins kommende Jahr fortsetzen, zumal die Energiepreise jüngst nicht mehr gesunken seien, sondern wieder anziehen würden. (07.11.2022/ac/a/m)