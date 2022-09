Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Monatsbeginn wird wie immer dominiert von den Veröffentlichungen der Einkaufsmanagerbefragungen, auch wenn es in Deutschland und der Eurozone nur endgültige Daten sind, so runden doch andere europäische Werte (Italien und Spanien) das Bild ab, so die Analysten der Helaba.



Mit den vorläufigen Zahlen habe sich ein unerwarteter Anstieg des deutschen Industrie-PMIs gezeigt, per saldo habe sich aber die Stimmungslage in Europa eingetrübt, wobei es jedoch nicht zu Einbrüchen gekommen sei. Mit den südeuropäischen Daten sollte dieses Bild untermauert werden, sodass einer kräftigen Zinserhöhung der EZB zur Bekämpfung der Inflation wohl nicht allzu viel im Weg stehe. Dies werde mehrheitlich erwartet, sodass die Marktreaktionen heute wohl gering ausfallen würden.



Den Fokus würden die Marktteilnehmer wohl ohnehin auf die ISM-Umfrage in den USA legen. Der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes stehe dabei unter gemischten Vorzeichen. Regionale Stimmungsbarometer der Industrie hätten teilweise deutlich nachgegeben, aber teilweise auch zugelegt. Per saldo würden die Analysten einen stabilen ISM-Index für wahrscheinlich halten, was bezüglich der Zinserwartungen in den USA eine Forcierung ermöglichen würde. (01.09.2022/ac/a/m)



