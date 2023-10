Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In den USA gibt es noch immer die Sorge vor einer weiteren Erhöhung des Leitzinsbandes, vor allem aber vor einer längeren Periode hoher Zinsen, so die Analysten der Helaba.



Einige Vertreter der US-Notenbank hätten sich relativ "hawkish" geäußert - auch mit dem Hinweis auf die Widerstandsfähigkeit der US-Konjunktur. Vor diesem Hintergrund würden neue Wirtschaftszahlen mit großem Interesse verfolgt. Heute stehe mit dem ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes eine wichtige Stimmungsumfrage im Kalender, gefolgt vom ISM-Serviceindex am Mittwoch und dem Beschäftigungsreport am Freitag.



Der ISM-Industrieindex weise auf die konjunkturellen Gefahren hin, denn er befinde sich seit November letzten Jahres im Kontraktionsbereich. Eine Rezession der Gesamtwirtschaft sei bislang aber ausgeblieben, was wohl dem Dienstleistungssektor zuzuschreiben sei, der mit soliden Werten für Unterstützung sorge. Dort liege der Index klar im Expansionsbereich. Die Vorgaben für den Septemberwert des ISM-Industrieindexes vonseiten der regionalen FED-Umfragen seien uneinheitlich, sodass ein kaum veränderter Wert zu erwarten sei. Zinssorgen dürften vor diesem Hintergrund wohl nicht größer werden, wenngleich zu berücksichtigen sei, dass der bis zuletzt widerstandsfähige Arbeitsmarkt dafür sorge, dass die US-Notenbank unter Druck stehe, die restriktive Geldpolitik nicht zu früh zu beenden. Zwar lasse die Dynamik des Beschäftigungsaufbaus im Trend nach, der Zuwachs sei aber noch immer ansehnlich und das niedrige Niveau der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lasse darauf schließen, dass das vorerst auch so bleiben werde. (02.10.2023/ac/a/m)



