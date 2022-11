Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes (heute um 15:00 Uhr) steht im Mittelpunkt des Interesses, so die Analysten der Helaba.Mit Werten um die Marke von 50 Punkten sei die Industriestimmung im Stagnationsbereich angekommen. Allerdings gelte in den USA, dass eine Rezession der Gesamtwirtschaft erst bei Werten in der Nähe von 40 Punkten signalisiert werde. Das Risiko eines derartigen Einbruchs würden die Analysten als sehr gering einschätzen. Insofern werde die FED am Mittwochabend wohl kaum Hürden vorfinden, die sie von einem neuerlichen Zinserhöhungsschritt um 75 Basispunkte abbringen würden. Die marktseitigen Zinserwartungen würden vermutlich nicht geschmälert.Dagegen würden nach Erachten der Analysten auch die Pkw-Absatzzahlen sprechen, die sich gegenüber dem Monat September erholt haben dürften. Einen positiven Einfluss auf die Verkaufsaktivitäten könnte die etwas höhere Zuversicht der privaten Konsumenten gehabt haben. Das Michigan Sentiment sei vor dem Hintergrund der äußerst soliden Arbeitsmarktentwicklung seit dem Tief im Juni dieses Jahres bereits vier Mal in Folge gestiegen. Solide Pkw-Verkäufe würden auch untermauern, dass die Industrie zwar Schwung verloren habe, aber keinen Einbruch erlebe. (01.11.2022/ac/a/m)