Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während in den USA Thanksgiving gefeiert wird und sich dort viele Marktteilnehmer schon ins verlängerte Wochenende verabschiedet haben, wird es hierzulande mit der Veröffentlichung wichtiger Stimmungsindikatoren erst interessant, so die Analysten der Helaba.Die Vorgaben vonseiten der sentix- und ZEW-Umfragen seien freundlich. So habe der Saldo der ZEW-Erwartungen mit dem vierten Anstieg in Folge positiv überrascht. Zudem hätten sich die Aktienmärkte in der letzten Zeit kräftig erholt und die Renditen seien im Zuge nachgebender Rohstoffpreise und Inflationssorgen gesunken. In diesem Zusammenhang sei auch auf die beschlossene Absenkung der Stromsteuer im Produzierenden Gewerbe hingewiesen.Alles in allem scheine ein leichter Anstieg sowohl im Industriesektor als auch im Servicebereich wahrscheinlich zu sein. Zwar weise insbesondere der Index des Verarbeitenden Gewerbes noch ein sehr niedriges Niveau auf und die deutsche Konjunktur habe in der letzten Zeit immer wieder für Enttäuschung gesorgt. Es würden sich vonseiten der Stimmungsindikatoren aber Hinweise darauf mehren, dass es von nun an etwas besser laufen könne, wenngleich die derzeitige Haushaltskrise wieder für Verunsicherung sorge. Es sei völlig offen, wie die Finanzlücke geschlossen werden könne und welche Förderprojekte möglicherweise gestrichen werden müssten. (23.11.2023/ac/a/m)