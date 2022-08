Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Wochenauftakt war erneut von Verunsicherung geprägt, so die Analysten der Helaba.Vor allem die Energieversorgungsprobleme würden auf der konjunkturellen Stimmung lasten, aber auch andere Probleme wie Material- und Personalmangel würden die konjunkturellen Perspektiven trübe aussehen lassen. Vor diesem Hintergrund würden sich die Blicke auf die neuen Stimmungsindikatoren richten, die mit den Vorabschätzungen der Einkaufsmanagerindices und dem EU-Verbrauchervertrauen anstünden.Mit weiteren Eintrübungen der Unternehmensstimmung in Deutschland und Europa sei zu rechnen und so würden sich die PMIs wohl auch mit den Augustwerten mehrheitlich unterhalb der Wachstumsschwelle befinden. Hinweise auf die erwartete Abschwächung hätten bereits die ZEW-Umfragen geliefert. In Deutschland hätten sowohl die Erwartungen als auch die Lageeinschätzungen nachgegeben und auf europäischer Ebene habe die leichte Erholung der Lage nicht verhindern können, dass der Mittelwert nochmals schwächer ausgefallen sei. (23.08.2022/ac/a/m)