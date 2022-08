Bisher würden sich u.a. FED, BoE und EZB vor allem der Inflationsbekämpfung verpflichtet sehen. Bei letzter sei dies sogar die einzige Zielvorgabe. Über eine Dämpfung des gesamtwirtschaftlichen Nachfragewachstums solle der Preisauftrieb reduziert werden. An der wegen der politischen Risiken stark erhöhten Gaspreise werde dies aber zunächst kaum etwas ändern.



Vor diesem Hintergrund würden die Marktteilnehmer heute den Blick auf das ifo Geschäftsklima Deutschland des laufenden Monats richten. Die Vorgaben vonseiten der ZEW-Umfrage und der Einkaufsmanagerindices seien ungeachtet des kleinen Plus des Industrie-PMIs per saldo leicht negativ. Es wäre der dritte Rückgang in Folge und würde auf die konjunkturellen Risiken in Deutschland hinweisen, zumal bereits im Juni 2021 das zyklische Hoch beim Geschäftsklimaindex bei 101,3 Punkten überwunden worden sei.



Während die ifo-Lagebeurteilungen zuletzt noch auf hohem Niveau gelegen hätten, seien die ifo-Geschäftserwartungen in den letzten Monaten deutlich gesunken und würden sich dem Tief von Ende 2008 nähern, das während der Finanzkrise markiert worden sei. Die geopolitische Verunsicherung, zusammen mit der Gaskrise und dem sich eintrübenden globalen Konjunkturumfeld würden die Perspektiven der deutschen Wirtschaft belasten und die Abweichung zwischen Lagebeurteilungen und Erwartungen habe ein extremes Niveau angenommen, was zur Vorsicht mahne. (25.08.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die hohen Inflationsraten bedrohen die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland, Europa und den USA, so die Analysten der Helaba.Dagegen würden die wichtigsten Notenbanken mit teilweise deutlichen Zinserhöhungen vorgehen, nicht ohne dadurch die wirtschaftliche Dynamik zu dämpfen und bereits vorhandene Rezessionsrisiken zu erhöhen. In diesem Umfeld würden die eingehenden Stimmungsindikatoren der Wirtschaft mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt. Könnten die Geldpolitiker die aktuelle Politik für einen längeren Zeitraum fortsetzen oder gebe es einen Zielkonflikt?