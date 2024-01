Da die Vorgaben beispielsweise von der Industrie bis in den November hinein negativ gewesen seien, sollte ein Gesamtjahresminus von 0,3% nicht überraschen. Das implizit enthaltene vierte Quartal werde dabei unter dem Vorbehalt, dass es nicht zu Revisionen der Vorquartale komme, wohl erneut schwach ausgefallen sein.



Nachhaltige Verbesserungen der wirtschaftlichen Perspektiven habe es bislang noch nicht gegeben. Zwar hätten verschiedene Stimmungsindikatoren eine Bodenbildung vollzogen, deutliche Anstiege der Indexstände seien aber nicht zu konstatieren. Dennoch: Die rückläufige Inflation sorge bei steigenden Nominallöhnen für eine freundliche Entwicklung der Realeinkommen. Diese dürften im Jahresverlauf steigen und die Konsumdynamik sollte sich erhöhen.



Zudem seien trotz aller Schwierigkeiten der Industrie auch Lichtblicke zu vermelden. So hätten sich die Aufträge in verschiedenen Branchen (z.B. Chemie, Papier) seit dem Tief im Frühjahr 2023 wieder erholen können. Die deutsche Wirtschaft könnte mithin 2024 ihre Schwächephase hinter sich lassen.





Am Vormittag richtet sich das Augenmerk nicht nur der Finanzmarktteilnehmer, sondern wohl auch der politischen Akteure auf die erste Schätzung des Gesamtjahreswachstums der deutschen Wirtschaft, so die Analysten der Helaba.Klar sei, dass dies gegenüber dem Jahr 2022 deutlich schlechter ausfalle. Nach der Pandemie hätten Nachholeffekte damals noch stützend gewirkt und diese seien 2023 sukzessive weggefallen. Zudem sei die Belastung durch die hohe Inflation geblieben und so habe das BIP im Jahresverlauf 2023 mehr oder weniger stagniert, zuletzt sogar mit einer Abschwächungstendenz. Bereits aus den ersten drei Quartalen des Jahres resultiere daher im Vorjahresvergleich ein durchschnittliches Minus von 0,2%.