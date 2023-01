Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Morgen richten sich die Blicke der Akteure auf die deutschen Produktionszahlen, so die Analysten der Helaba.Zudem weise der Umsatzindex der deutschen Industrie ein monatliches Plus von 2,1% auf. Gegenüber der Konsensschätzung eines nur minimalen Anstiegs bestehe somit sogar ein leicht positives Überraschungspotenzial. Die zuletzt sichtbare Stimmungsverbesserung, die auch in Anstiegen des ifo-Geschäftsklimaindexes zum Ausdruck gekommen sei, würde somit bestätigt werden. Der Ausblick für die kommenden Monate sei dennoch getrübt, denn im Jahresvergleich lägen die Bestellungen der Industrie 11% im Minus, wenngleich der Auftragsbestand der Industrie weiterhin als hoch zu bezeichnen sei. Die Unternehmen würden zunächst von den Auftragsbeständen zehren müssen.In Sachen Stimmungslage sei am Vormittag das sentix-Investorenvertrauen auf Ebene der Eurozone von Interesse. Dieses gebe mit den nationalen Subkomponenten auch Hinweise auf die kommenden ZEW- und ifo-Umfragen des laufenden Monats. Vor dem Hintergrund der im Trend sinkenden Gas- und Ölpreise sowie der freundlichen Aktientendenzen sollte ein Anstieg des sentix-Barometers kaum überraschen. Ob damit einhergehend aber die Zinserwartungen bezüglich der EZB neue Nahrung erhalten würden, bleibe fraglich. (09.01.2023/ac/a/m)