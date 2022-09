Hinzu sei etwas Erleichterung in Sachen Zinsängste gekommen, nachdem verschiedene EZB-Kommentare veröffentlicht worden seien. So kurz vor einer EZB-Ratssitzung sei dies ungewöhnlich, zumal die Kommentare mehrheitlich auf ein eher vorsichtiges Vorgehen der Zentralbank hingewiesen hätten und damit entgegen der vorherrschenden Markterwartungen interpretiert worden seien. Der Rentenmarkt habe davon aber nur phasenweise profitieren können.



Während die Zuspitzung in der Krise der deutschen Gasversorgung weitergehe, würden die Akteure den Blick auf die deutsche Industrieproduktion richten. Die Vorzeichen hätten sich kurzfristig eingetrübt. So seien die gestern veröffentlichten Auftragseingänge der deutschen Industrie schwächer ausgefallen als erwartet und würden mit den Zahlen der Automobilindustrie eine negative Indikation für die heutigen Julizahlen liefern. Unsere Prognosen eines leichten Zuwachses revidieren wir auf ein deutliches Minus, so die Analysten der Helaba.



Zwar könne das Verarbeitende Gewerbe noch auf gut gefüllte Auftragsbücher verweisen und auch die Augustdaten der Pkw-Produktion würden auf eine Erholung mit der Veröffentlichung im kommenden Monat hoffen lassen, die sich eintrübende Stimmungslage mahne aber vor zu viel Optimismus. Die bestehenden Probleme, allen voran die horrenden Preissteigerungen bei Energie, dürften die deutsche Wirtschaft belasten und per saldo zu einem rückläufigen BIP im zweiten Halbjahr führen. (07.09.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ankündigung des Kremls, zunächst kein Gas mehr durch Nord Stream 1 zu liefern, zeigte an den Märkten keinen deutlichen Einfluss mehr, so die Analysten der Helaba.So sei der TTF-Future für Erdgas zeitweise um mehr als 10% gegenüber dem Vortag gesunken. Von Entspannung in der Gaskrise könne dennoch keine Rede sein, denn der Preis liege über 1000% oberhalb des Levels, der in der Vergangenheit als "normal" angesehen worden sei. Die Lage habe sich immerhin aber nicht weiter verschärft.