Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die BIP-Veränderungsrate im vierten Quartal und die Dezember-Werte zur Industrieproduktion in Deutschland haben enttäuscht und auf die bis zuletzt schwache konjunkturelle Situation hingewiesen, so die Analysten der Helaba.Es sei zu früh, eine deutlich positive konjunkturelle Dynamik in Deutschland zu erwarten. Die Signale, wie z.B. vom Bundesbank-Frühindikator zum globalen Industriezyklus, würden aber nahelegen, dass ein wieder positives weltwirtschaftliches Umfeld der deutschen Industrie die Möglichkeit zu Wachstum verschaffe. Wenn im Jahresverlauf noch die erhöhten realen Einkommen die Kauflaune der Konsumenten ankurbeln würden, bestünden gute Chancen, dass die deutsche Wirtschaft 2024 mit einem moderaten BIP-Anstieg glänzen könne.Datenseitig würden die Analysten heute nicht mit Impulsen für das Handelsgeschehen in Europa oder den USA rechnen, denn wichtige Veröffentlichungen stünden nicht an und vonseiten der Notenbanken dürfte es kaum was Neues geben. Zumindest stünden Reden von EZB-Ratsmitgliedern Nagel und Cipollone auf dem Programm und in den USA sei es Dallas-FED-Präsidentin Logan. (09.02.2024/ac/a/m)