Die gestern veröffentlichten Stimmungsindikatoren in der Eurozone haben mehrheitlich enttäuscht, so die Analysten der Helaba.Fraglich sei, ob die heute anstehenden deutschen Auftragseingänge der Industrie hier für nennenswerte Bewegung sorgen würden. Im Berichtsmonat dürfte ein kräftiges Plus zu Buche stehen, nachdem der März mit einem sehr starken Minus von 10,7% Vm. negativ überrascht habe. Neben der Auftragslage seien auch Export und Industrieproduktion deutlich zurückgekommen.Immerhin der Export habe sich mit den Aprilwerten bereits wieder teilweise erholen können, während die Importe nochmals nachgegeben hätten, was insgesamt auf eine weiterhin nur moderate Nachfrageentwicklung hindeute. Die Industrieproduktion stehe morgen auf der Agenda. Es sollte jedoch beim Export, wie auch bei der erwarteten Verbesserung der Auftragslage beachtet werden, dass der Einbruch zum Ende des ersten Quartals nicht aufgeholt oder gar überkompensiert werde.