Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das datenseitige Interesse gilt heute US-Veröffentlichungen und dabei vor allem dem ISM-Index im Dienstleistungsgewerbe, so die Analysten der Helaba.



Das Pendant der Industrie habe am Montag mit Werten unterhalb der Expansionsschwelle erneut darauf hingewiesen, dass die Situation im Verarbeitenden Gewerbe schwierig sei, obwohl der Index im Monatsvergleich unerwartet deutlich habe zulegen können. Mit den heutigen Daten werde das Bild abgerundet, insbesondere, weil der Dienstleistungssektor für den größten Teil der Beschäftigung und des gesamtwirtschaftlichen Angebots verantwortlich sei. Die Vorgaben von regionalen Stimmungsbarometern im Servicebereich seien per saldo negativ ausgefallen und so sollte ein Rückgang nicht überraschen. Gegenüber der Konsensschätzung seien die Analysten dabei etwas skeptischer.



Am frühen Nachmittag bereits stehe der ADP-Report zur Beschäftigungsentwicklung an, der heute einen starken Hinweis auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag gebe. Gerade in den letzten Monaten seien es oftmals die Arbeitsmarktentwicklungen gewesen, die positiv überrascht hätten und eine unerwartete Widerstandsfähigkeit gezeigt hätten. Zwar habe sich der Trend des Beschäftigungsaufbaus verlangsamt und die Zahl der offenen Stellen sei in der Tendenz der letzten Monate ebenfalls rückläufig, noch immer sei diese aber sehr hoch und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Nähe von 200 Tsd. sehr gering. Alles in allem sei daher weiterhin mit soliden monatlichen Zuwächsen der Beschäftigung zu rechnen, weshalb die Zinssenkungserwartungen bezüglich der FED, die das Jahr 2024 dominieren würden, als zu ambitioniert erscheinen könnten. (04.10.2023/ac/a/m)





