Im Anschluss hätten auch die US-Börsen nach ihrem Kursfeuerwerk vom Donnerstag noch ein Schäuferl draufgelegt. Zum Wochenschluss hätten die Anleger insbesondere bei Technologiewerten weiter zugegriffen. Diese würden natürlich überproportional von den nunmehrigen Hoffnungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik profitieren, nachdem sie zuvor in besonderem Maße von steigenden US-Renditen negativ belastet gewesen seien. Auch die am Freitag veröffentlichten frischen Konjunkturdaten hätten keine Argumente für eine allzu straffe Geldpolitik geliefert. Im November habe sich das Verbrauchervertrauen merklich eingetrübt. Der Rückgang des von der Universität Michigan erhobenen Konsumklimas sei zudem stärker als erwartet ausgefallen. Die Unsicherheit dürfte nach Einschätzung der Universität angesichts des schwierigen Umfeldes anhalten. Die Inflationserwartungen der Verbraucher hätten geringfügig zugelegt.



Im Rohstoffbereich hätten sich über das Wochenende der Ölpreis oberhalb von USD 95 je Fass der Sorte Brent und der Goldpreis oberhalb von USD 1.750 je Feinunze gehalten. Bei den Krypto-"Währungen" regiere mit zunehmendem Fortschreiten des Monats November immer mehr der Winter. Bei der Krypto-Börse FTX seien nun Untersuchungen zu seltsamen Geldflüssen nach der Insolvenz eingeleitet worden. Die "Anleger" würden sich nunmehr überrascht zeigen, dass es in diesem wenig bis gar nicht regulierten Marktsegment zeitweise nicht mit rechten Dingen zugehen dürfte. Der Bitcoin sei über das Wochenende weiter abgestürzt - auf nunmehr USD 15.900 - und Ether notiere aktuell bei USD 1.180.



Am heutigen Morgen würden sich Asiens Leitindices uneinheitlich präsentieren: Während diese in Hongkong neuerlich stark zulegen (mit einem HSCE zeitweise über 6.000 Zählern), lägen die meisten anderen Aktienindizes im Minus.



Am heutigen Handelstag stehe mit dem baldigen Auslaufen der Berichtssaison unternehmensseitig nicht mehr viel auf der Agenda. Auch konjunkturseitig sei bestenfalls die Veröffentlichung von Industrieproduktionszahlen in der Eurozone heute Vormittag erwähnenswert. Es werde mit einem deutlichen Rückgang gerechnet. (14.11.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Eine ganz hervorragend verlaufene Börsenwoche ging am Freitag mit quasi durchgehend grünen Balken - also Indexzuwächsen - zu Ende, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Den Anfang habe früh am Morgen der HSCE (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) n Hongkong gemacht, wo u.a. eine gewisse Lockerung der extrem strikten Corona-Maßnahmen die Fantasie der Anleger beflügelt und für starke Indexzuwächse von mehr als 8% gesorgt habe. Dies und die in der Folge von schwächeren US-Inflationsdaten vom Donnerstag aufgekeimte Hoffnung auf moderatere Zinserhöhungen in den USA habe dann auch den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und andere europäische Börsen am Freitag weiter nach oben getrieben.