Tradegate-Aktienkurs Hermès-Aktie:

2.001,50 EUR +4,35% (28.07.2022, 12:39)



Euronext Paris-Aktienkurs Hermès-Aktie:

1.998,00 EUR +3,25% (28.07.2022, 12:32)



ISIN Hermès-Aktie:

FR0000052292



WKN Hermès-Aktie:

886670



Ticker-Symbol Hermès-Aktie:

HMI



Euronext - Paris Ticker-Symbol Hermès-Aktie:

RMS



Kurzprofil Hermès International SCA:



Hermès (ISIN: FR0000052292, WKN: 886670, Ticker-Symbol: HMI, EN Paris: RMS) ist ein französisches Modehaus und Familienunternehmen aus Paris. Es wurde 1837 gegründet und hat sich zu einem der luxuriösesten Hersteller von Mode, Handtaschen, Accessoires und anderen Luxusgütern entwickelt. Hermès steht für hohe Qualität, professionelle Handwerkskunst, Ruhm und zeitlos klassische Designs. (28.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hermès-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterunternehmens Hermès (ISIN: FR0000052292, WKN: 886670, Ticker-Symbol: HMI, EN Paris: RMS) unter die Lupe.Hermès habe den Anlegern zum Wochenausklang echte Hingucker-Zahlen präsentiert. Bei den Umsätzen habe das französische Unternehmen die Analystenschätzungen übertroffen. Folgerichtig scheiße der Luxus-Titel um mehr als 3% nach oben bis an die Spitze des französischen Leitindex CAC40 und überwinde einen hartnäckigen charttechnischen Widerstand.Die Hermès-Aktie arbeite sich seit Mitte April an dem hartnäckigen Widerstand bei der oberen Begrenzung der 2.000-Euro-Marke ab und konsolidiere damit auf hohem Niveau. Als tragfähige Unterstützung erweise sich die 200-Tage-Linie, die aktuell bei 1.730 Euro verlaufe.Die Zahlen seien gut gewesen, doch die Bewertung der Aktie (24er KGV = 48) entspreche den Preisen der Produkte. Anleger sollten daher an der Seitenlinie bleiben. Im Luxussektor fächere "Der Aktionär" sein Kaufvotum auf den Branchenprimus LVMH, der derzeit mit einem 2024er-Gewinnmultiple von 23 bezahlt sei, so Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.07.2023)Börsenplätze Hermès-Aktie: