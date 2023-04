Börsenplätze Hermès-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hermès-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Luxusgüterunternehmens Hermès (ISIN: FR0000052292, WKN: 886670, Ticker-Symbol: HMI, EN Paris: RMS) unter die Lupe.Der französische Leitindex CAC40 notiere dank der boomenden Luxusbranche auf Rekordhoch. Nachdem LVMH ( ISIN FR0000121014 WKN 853292 ) am Mittwoch mit starken Q1-Zahlen präsentiert habe, ziehe Hermès jetzt nach. Heute Morgen habe der Luxusgüterkonzern vorläufige Umsatzzahlen vorgelegt. Die Aktie befinde sich seit über einem halben Jahr im Aufwärtstrend. Lohne sich jetzt noch der Einstieg?Hermès International habe mit seinen Q1-Zahlen die Prognosen der Analysten geschlagen. Mit 3,38 Mrd. Euro Gesamtumsatz habe das Unternehmen währungsbereinigt 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zugelegt und die Prognosen um sieben Prozentpunkte geschlagen.Der Raum Asien habe mit rund 2,1 Mrd. Euro für mehr als die Hälfte der Erlöse gesorgt. Verglichen mit Q1/22 sei das ein Plus von gut 20 Prozent. Analysten hätten mit knapp sechs Prozent gerechnet.Hermès profitiere vom florierenden Luxussektor. Mit einem geschätzten KGV von 54 im Fiskaljahr 2023 sei die Aktie jedoch recht sportlich bewertet. Luxusaffine Anleger sind mit LVMH oder direkt mit einer der sündhaft teuren Birkin-Bags von Hermès besser bedient, so Lukas Meyer von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link