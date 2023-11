Steigende Energiekosten größte Herausforderung



Wachsende Kosten belasten nicht nur die Gewinne und Liquidität der Betriebe, sondern bereiten auch für die Zukunft Sorgen. Insbesondere die Energiekosten stehen dabei im Fokus, sie werden als größte Herausforderung für die kommenden Monate benannt. Neben Kostensteigerungen sorgen auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie Personalmangel für Unsicherheit bei Kleinunternehmen. Ein Großteil der Kleinunternehmen blickt dennoch optimistisch in die Zukunft: 86 Prozent erwarten eine positive oder zumindest gleichbleibende wirtschaftliche Entwicklung ihres Unternehmens. Der Anteil pessimistischer Einschätzungen hat sich allerdings mit 14 Prozent zum Frühjahr nahezu verdoppelt.



Trotz Investitionszurückhaltung: Großteil plant nachhaltige Investitionen



Dementsprechend sind Kleinunternehmen bei ihrer Investitionsplanung etwas zurückhaltender. Die Investitionsneigung ist nach wie vor hoch, allerdings gibt mehr als die Hälfte der Befragten an, Investitionen ausgesetzt oder verschoben zu haben. Für die Zukunft ist daher mit entsprechenden Nachholeffekten zu rechnen. Die Investitionszurückhaltung scheint sich weniger auf nachhaltige Investitionen zu erstrecken: 42 Prozent planen diese bereits in den kommenden zwölf Monaten, vor allem in grüne Energie, etwa Photovoltaikanlagen, gefolgt von E-Mobilität und Geschäftsausstattung.



Das zeigt: Nachhaltigkeit hat auch bei Kleinunternehmen inzwischen einen hohen Stellenwert. Allerdings brauchen sie dabei Unterstützung: Mehr als die Hälfte der Kleinunternehmen gibt an, Beratungsbedarf bei nachhaltigen Investitionen zu haben.



Über das Stimmungsbarometer:



Das Stimmungsbarometer ist eine von regelmäßigen Studien, die die VR Smart Finanz gemeinsam mit CFin - Research Center For Financial Services der Steinbeis-Hochschule zur Situation und Bedürfnissen von Kleinunternehmen erhebt. Die aktuelle Befragung fand vom 14. bis 25. September 2023 unter 163 Unternehmensinhabern, Geschäftsführern und Freiberuflern mit einem Jahresumsatz bis zu fünf Millionen statt. Weitere Informationen zur Studie finden Sie unter www.vr-smart-finanz.de/stimmungsbarometer-2023-11. (16.11.2023/ac/a/m)







