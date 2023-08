EUR/USD



EURUSD sei nach der Herabstufung durch Fitch sprunghaft angestiegen und habe das 23,6%-Retracement der Mitte Juli begonnenen Abwärtsbewegung getestet. Den Bullen sei es nicht gelungen, diese Marke zu durchbrechen, und das Paar begonnen habe, sich zurückzuziehen. Die Zuwächse seien später vollständig wieder aufgezehrt worden, und das Paar werde bei Redaktionsschluss auf Tagestiefstständen gehandelt. Eine positive ADP-Überraschung könnte kurzfristige USD-Kaufangebote auslösen. Die zu beobachtende kurzfristige Unterstützung liege im Bereich von 1,0950.



Die S&P 500-Futures seien bei Wiederaufnahme des Handels über Nacht abgesackt und hätten damit auf die Herabstufung durch Fitch reagiert. Während der Index einen Teil der Verluste nach Handelsbeginn wieder aufgeholt habe, sei es zu einer weiteren Verkaufswelle gekommen, als der europäische Kassahandel eröffnet worden sei. Der Index sei weiter gefallen und den Bullen sei es gelungen, den Rückgang nach einem Test der Preiszone von 4.560 Punkten zu stoppen, die die untere Grenze der aktuellen Handelsspanne markiere. (02.08.2023/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit durch Fitch von "AAA" auf "AA+" ist die wichtigste Meldung des Tages, so die Experten von XTB.Die Anleger sollten jedoch nicht die "normalen" Ereignisse vergessen, die für heute angesetzt seien und die Märkte ebenfalls bewegen könnten. Ein wichtiger Makrobericht des Tages sei für 14:15 Uhr angesetzt - der ADP-Arbeitsmarktbericht für Juli. Es werde erwartet, dass der Bericht einen Anstieg der Beschäftigung um 190.000 zeigen werde, nach einem Anstieg um fast eine halbe Million im Juni (+497.000). Es sei jedoch anzumerken, dass sich die ADP-Daten des letzten Monats als schlechter Vorhersagewert für den NFP erwiesen hätten, da der offizielle Stellenbericht einen Beschäftigungszuwachs von nur 209k (149k für die privaten Gehaltslisten) gezeigt habe. Ein Bericht, der besser ausfalle als erwartet, könnte eine hawkische Reaktion an den Märkten auslösen - USD-Gewinne und Aktienverluste. In jedem Fall dürfte die Reaktion jedoch kurzfristig sein, da sich die Anleger mehr auf die NFP-Daten vom Freitag konzentrieren würden.