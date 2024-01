Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze H&M-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs H&M-Aktie:

13,164 EUR -11,08% (31.01.2024, 16:59)



NASDAQ Stockholm-Aktienkurs H&M-Aktie:

147,74 SEK -12,22% (31.01.2024, 17:18)



ISIN H&M-Aktie:

SE0000106270



WKN H&M-Aktie:

872318



Ticker-Symbol H&M-Aktie:

HMSB



NASDAQ Stockholm-Symbol H&M-Aktie:

HM.B



Kurzprofil Hennes & Mauritz AB:



Hennes & Mauritz (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, NASDAQ Stockholm-Symbol: HM.B) ist ein international tätiges Textileinzelhandelsunternehmen. Angeboten wird Mode für Damen, Herren, Jugendliche und Kinder. Darüber hinaus hat H & M auch Wäsche, Sportbekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetikprodukte im Sortiment. Zusätzlich zur Hausmarke H & M gehören die Marken COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories und H & M Home zur Unternehmensgruppe. Die Kollektionen werden von rund 140 eigenen Designern in enger Zusammenarbeit mit den Einkäufern und Musterzeichnern entworfen, konzipiert und ständig aktualisiert.



Hennes & Mauritz präsentiert auch exklusive Kollektionen von Stardesignern wie Versace Cruise, Lanvin, Jimmy Choo, Matthew Williamson, Comme de Garcons, Roberto Cavalli oder auch Madonna. Mit mehr als 3.100 Filialen in über 50 Ländern ist das Unternehmen weltweit präsent. Die Ladenlokale sind gemietet und befinden sich meist in den besten Geschäftslagen an Einkaufsmeilen in Großstädten und Shoppingzentren.



Zusätzlich werden in 18 europäischen Ländern H & M Produkte über das Internet und per Katalog verkauft. H & M besitzt keine eigenen Produktionsstätten. Die Fabrikation erfolgt durch unabhängige Hersteller hauptsächlich in Asien und Europa und wird durch eigene Büros zur Produktions- und Qualitätsüberwachung kontrolliert. Hennes & Mauritz wurde 1947 von Erling Persson in Västeras, Schweden, gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden. (31.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hennes & Mauritz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die B-Aktie von Hennes & Mauritz AB (H&M) (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, NASDAQ Stockholm-Symbol: HM.B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.H&M habe mit einem schwachen Quartalsbericht seine Aktionäre frustriert. Das Ergebniswachstum sei ebenso hinter den Analystenerwartungen zurückgeblieben wie die stagnierende Dividende. Dazu trete Helena Helmersson als Konzernchefin mit sofortiger Wirkung zurück. Die Anleger würden ihre Papiere auf den Markt schmeißen.Am Mittwochnachmittag falle die H&M-Aktie an der Heimatbörse um 11 Prozent auf 148 Schwedische Kronen (SEK). Damit weite sich die langfristige Underperformance aus. Der schwedische Leitindex OMX 30 habe in den vergangenen 20 Jahren 570 Prozent zugelegt (inklusive Dividenden), H&M aber nur 250 Prozent. Die Aktie des Konkurrenten Inditex komme auf eine Wertsteigerung von 2.000 Prozent.H&M schiebe die schlechten Verkäufe auf ungünstige Wetterbedingungen. Diese hätten den Start ins neue Geschäftsjahr vermasselt. Im Dezember und Januar sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um 4 Prozent gefallen, so das Unternehmen.Das übliche Herbstwetter habe in vielen Teilen Europas erst spät eingesetzt. Dadurch sei das Zeitfenster für den Verkauf der Herbstkollektion kurz gewesen. Das Unternehmen müsse einige Bestände daher billiger losschlagen. Im ersten Geschäftsquartal von Dezember bis Ende Februar dürften die Kosten für Rabatte im Verhältnis zum Umsatz daher um einen Prozentpunkt steigen.Analysten hätten grundsätzlich mehr erwartet - auch bei der Dividende, die mit 6,50 Kronen je Aktie stagnieren solle.In die Verkäufe müsse nun mehr Schwung kommen, als sich im ersten Geschäftsquartal andeute.Dazu bekomme das Unternehmen mit Daniel Ervér einen neuen Chef. Seine Vorgängerin Helena Helmersson verlasse H&M nach vier Jahren an der Spitze.H&M stehe schon lange nicht mehr auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", zurecht, wie die aktuellen Geschäftszahlen zeigen würden. Die Modebranche hat es derzeit insgesamt nicht leicht, dafür hat Luxus-Primus LVMH ein starkes Comeback gefeiert, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Hennes & Mauritz-Aktie. (Analyse vom 31.01.2024)