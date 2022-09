Börsenplätze Hennes & Mauritz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hennes & Mauritz-Aktie:

9,355 EUR -4,78% (29.09.2022, 11:39)



XETRA-Aktienkurs Hennes & Mauritz-Aktie:

9,726 EUR -0,35% (28.09.2022)



ISIN Hennes & Mauritz-Aktie:

SE0000106270



WKN Hennes & Mauritz-Aktie:

872318



Ticker-Symbol Hennes & Mauritz-Aktie:

HMSB



NASDAQ OTC-Symbol Hennes & Mauritz-Aktie:

HMRZF



Kurzprofil Hennes & Mauritz AB:



Hennes & Mauritz (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, NASDAQ OTC-Symbol: HMRZF) ist ein international tätiges Textileinzelhandelsunternehmen. Angeboten wird Mode für Damen, Herren, Jugendliche und Kinder. Darüber hinaus hat H & M auch Wäsche, Sportbekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetikprodukte im Sortiment. Zusätzlich zur Hausmarke H & M gehören die Marken COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories und H & M Home zur Unternehmensgruppe. Die Kollektionen werden von rund 140 eigenen Designern in enger Zusammenarbeit mit den Einkäufern und Musterzeichnern entworfen, konzipiert und ständig aktualisiert.



Hennes & Mauritz präsentiert auch exklusive Kollektionen von Stardesignern wie Versace Cruise, Lanvin, Jimmy Choo, Matthew Williamson, Comme de Garcons, Roberto Cavalli oder auch Madonna. Mit mehr als 3.100 Filialen in über 50 Ländern ist das Unternehmen weltweit präsent. Die Ladenlokale sind gemietet und befinden sich meist in den besten Geschäftslagen an Einkaufsmeilen in Großstädten und Shoppingzentren.



Zusätzlich werden in 18 europäischen Ländern H & M Produkte über das Internet und per Katalog verkauft. H & M besitzt keine eigenen Produktionsstätten. Die Fabrikation erfolgt durch unabhängige Hersteller hauptsächlich in Asien und Europa und wird durch eigene Büros zur Produktions- und Qualitätsüberwachung kontrolliert. Hennes & Mauritz wurde 1947 von Erling Persson in Västeras, Schweden, gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden. (29.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hennes & Mauritz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hennes & Mauritz AB (H&M) (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, NASDAQ OTC-Symbol: HMRZF) unter die Lupe.Nach schwachen Geschäften im dritten Geschäftsquartal sei der Modekonzern Hennes & Mauritz (H&M) besser in den September gestartet. Nichtsdestotrotz seien die Aussichten auf die kommenden Monate sehr negativ, auch weil Beschaffungskosten wegen des anziehenden Dollars weiter steigen würden. Die Aktie notiere am Vormittag deutlich im Minus.Die neue Herbstkollektion komme bei den Kunden gut an, und die Umsätze vom 1. bis 27. September seien in den jeweiligen Landeswährungen sieben Prozent höher ausgefallen als im Vorjahr, habe der Konzern am Donnerstag in Stockholm mitgeteilt. Die Aussichten würden aber schlecht bleiben.H&M wolle deshalb die Kosten senken. Erste Auswirkungen des Programms, das jährlich rund zwei Milliarden schwedische Kronen (183 Millionen Euro) an Einsparungen bringen solle, seien aber erst im zweiten Halbjahr 2023 zu erwarten. An der Börse seien die Nachrichten am Donnerstag nicht gut angekommen, die Aktie sei am Morgen zeitweise um mehr als sieben Prozent abgerutscht. Derzeit notiere die H&M-Aktie auf der Handelsplattform Tradegate 4,4 Prozent im Minus bei 9,39 Euro.Im dritten Geschäftsquartal (bis Ende August) sei es für die Schweden noch schlechter gelaufen, als die Analysten befürchtet hätten. Die Bruttomarge sei mit 49 Prozent niedriger ausgefallen als gedacht, ein Jahr zuvor habe sie noch bei 53,2 Prozent gelegen. Gründe für den Rückgang seien gestiegene Preise für Rohstoffe und Frachtkosten gewesen. Und auch der bereinigte operative Gewinn sei eingebrochen: Mit 3,01 Milliarden schwedischen Kronen sei er um mehr als die Hälfte gefallen und habe auch deutlich unter den von den Analysten erwarteten 4,34 Milliarden gelegen.Im dritten Quartal habe sich auch der Mitte Juli angekündigte Rückzug aus Russland negativ auf die Bilanz ausgewirkt. Der gesamte Abwicklungsprozess habe einmalige Kosten in Höhe von rund 2,1 Milliarden schwedischen Kronen verursacht. Darin enthalten sei bereits eine Rückbuchung von nicht realisierten Wechselkursgewinnen in Höhe von 353 Millionen schwedischen Kronen. Insgesamt würden damit die Kosten wegen Wechselkurseffekten etwas höher ausfallen als angekündigt. H&M habe bislang mehr als 30 von insgesamt 172 Filialen in Russland dauerhaft geschlossen.Die Aktie von H&M kenne seit Monaten nahezu nur eine Richtung: die nach unten. Derzeit ist keine Trendwende in Sicht, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.09.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link