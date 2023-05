Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

74,26 EUR -0,03% (11.05.2023, 08:20)



XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

74,28 EUR -0,72% (10.05.2023, 17:37)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Mit seinen Marken, Innovationen und Technologien hält Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) weltweit führende Marktpositionen im Industrie- und Konsumentengeschäft. Mit dem Unternehmensbereich Adhesive Technologies ist Henkel globaler Marktführer bei Klebstoffen, Dichtstoffen und funktionalen Beschichtungen. Mit Consumer Brands ist das Unternehmen insbesondere mit Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haarpflege weltweit in vielen Märkten und Kategorien führend. Die drei größten Marken des Unternehmens sind Loctite, Persil und Schwarzkopf.



Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Henkel einen Umsatz von mehr als 22 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 2,3 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Nachhaltiges Handeln hat bei Henkel lange Tradition und das Unternehmen verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Zielen. Henkel wurde 1876 gegründet und beschäftigt heute weltweit ein vielfältiges Team von über 50.000 Mitarbeiter:innen - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, gemeinsame Werte und den Unternehmenszweck: "Pioneers at heart for the good of generations". Weitere Informationen unter www.henkel.de (11.05.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Henkel-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) charttechnisch unter die Lupe.Im Rahmen eines eher defensiven Handelsansatzes kombinieren die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die Faktoren "Momentum" und "low volatility". Anhand der objektiven Kriterien Relative Stärke nach Levy und Average True Range (ATR) sollten vornehmlich trendstarke, schwankungsarme Titel aus dem Universum DAX®, MDAX® und SDAX® selektiert werden. Genau in diese Kategorie falle derzeit die Henkel-Aktie. Der stets sinnvolle Abgleich mit der konkreten charttechnischen Situation fördere weitere konstruktive Argumente zu Tage.Die Analysten würden zunächst auf der Indikatorenseite bleiben, wo der MACD auf historisch niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal generiert habe. Bestätigt werde dieses durch den Bruch des seit 2011 bestehenden Baissetrends im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy. Im eigentlichen Chartverlauf komme der Sprung über die Widerstandszone aus der 200-Monats-Linie (akt. bei 71,01 EUR), den horizontalen Barrieren bei rund 72 EUR sowie zwei unterschiedlichen Fibonacci-Retracements (72,19/73,70 EUR) hinzu.Der Abwärtstrend seit Juni 2017 (akt. bei 82,77 EUR) definiert in diesem Umfeld das nächste Erholungsziel, während sich die oben genannte langfristige Glättung als engmaschige Absicherung anbietet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 11.05.2023)Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie: