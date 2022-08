XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

64,80 EUR +0,12% (10.08.2022, 17:36)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:
604843

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:
HEN3

HEN3



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Henkel einen Umsatz von mehr als 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 2,7 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 52.000 Mitarbeiter:innen, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.henkel.de. (11.08.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Henkel-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) charttechnisch unter die Lupe.Die Henkel-Vorzugsaktie gehöre zu den wenigen DAX-Titeln, die zuletzt sogar ihr Corona-Tief aus dem Jahr 2020 unterschritten hätten. Abseits dieser ernüchternden Wertentwicklung sei das Papier derzeit dennoch einen Blick wert. Zum einen, weil das besagte 2020er-Tief (62,24 EUR) zurückerobert worden sei, und zum anderen, weil die beiden Tiefs vom April und Juni bei 56,56/57,30 EUR einen potenziellen Doppelboden bilden würden. Interessant sei in diesem Kontext, dass die untere Umkehr exakt auf Basis der Parallelen einer alten Abwärtstrendlinie (akt. bei 55,53 EUR) ausgeprägt worden sei. Für den Abschluss der Bodenbildung bedürfe es allerdings noch eines nachhaltigen Spurts über die Hochs bei 64,50 EUR. Lohn der Mühen wäre ein rechnerisches Kursziel im Bereich von 71,50 EUR - eine Anlaufmarke, welche durch diverse Tiefs der Jahre 2013 bis 2015 bestätigt werde. Der laufende Gezeitenwandel spiegele sich auch in den quantitativen Indikatoren wider: Nach Ausbildung einer mehrjährigen positiven Divergenz sei der MACD wieder "long" positioniert und auch die Relative Stärke signalisiere wieder einen Aufwärtstrend. Als enge Absicherung sei im Ausbruchsfall dagegen das aktuelle Wochentief bei 63,86 EUR prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 11.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:65,00 EUR +0,49% (11.08.2022, 09:05)