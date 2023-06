Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

75,00 EUR -0,03% (08.06.2023, 09:09)



XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

75,02 EUR -0,05% (08.06.2023, 09:03)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Mit seinen Marken, Innovationen und Technologien hält Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) weltweit führende Marktpositionen im Industrie- und Konsumentengeschäft. Mit dem Unternehmensbereich Adhesive Technologies ist Henkel globaler Marktführer bei Klebstoffen, Dichtstoffen und funktionalen Beschichtungen. Mit Consumer Brands ist das Unternehmen insbesondere mit Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haarpflege weltweit in vielen Märkten und Kategorien führend. Die drei größten Marken des Unternehmens sind Loctite, Persil und Schwarzkopf.



Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Henkel einen Umsatz von mehr als 22 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 2,3 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Nachhaltiges Handeln hat bei Henkel lange Tradition und das Unternehmen verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Zielen. Henkel wurde 1876 gegründet und beschäftigt heute weltweit ein vielfältiges Team von über 50.000 Mitarbeiter:innen - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, gemeinsame Werte und den Unternehmenszweck: "Pioneers at heart for the good of generations". Weitere Informationen unter www.henkel.de (08.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Henkel: Weitere Preiserhöhungen angekündigt - AktienanalyseDer Persil-Hersteller Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) habe weitere Preiserhöhungen angekündigt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei den Konsumgütern seien Aufschläge in diesem Jahr notwendig, habe Konzernchef Carsten Knobel der "Rheinischen Post" gesagt. Preisverhandlungen mit Handelsketten seien nicht einfach. "Da kann es auch vorkommen, dass einzelne Produkte von uns nicht mehr geliefert werden, wenn es zu keiner Einigung kommt." Der Manager habe auf Rohstoff- und Energiepreise verwiesen. Diese seien für Henkel 2021 und 2022 um drei Mrd. Euro gestiegen. Um gegenzusteuern, habe Knobel dem Konzern einen tiefgreifenden Umbau verordnet. Dabei würden auch Marken abgestoßen, die nicht mehr zum Kerngeschäft passen würden. Große Hoffnungen setze der Firmenlenker vor allem in die Zusammenlegung der kriselnden Kosmetiksparte mit dem Waschmittelgeschäft. Mittelfristig erhoffe sich Henkel dadurch Bruttoeinsparungen von rund 500 Mio. Euro.Bereits im vergangenen Jahr habe der Manager außerdem den Abbau von 2.000 Stellen angekündigt. "Für mehr als 1.300 der betroffenen Positionen haben wir schon individuelle Lösungen gefunden, auch bei den 300 Stellen in Deutschland", habe Knobel gesagt. Nun werde eine zweite Sparoffensive in den Werken und der Logistik der Konsumgütersparte vorbereitet. "Wir schauen uns das gerade genau an", so der CEO. Wann der groß angelegte Umbau Wirkung zeige, bleibe abzuwarten. In diesem Jahr seien wohl keine großen Sprünge zu erwarten. Zwar habe Henkel seinen Umsatz im ersten Quartal dank Preiserhöhungen organisch um 6,6 Prozent auf 5,6 Mrd. Euro steigern können. Aufs Jahr gesehen rechne das Unternehmen aber weiterhin mit einem Plus zwischen einem und drei Prozent. Die bereinigte Umsatzrendite sehe Henkel wegen anhaltend hoher Kosten zudem weiterhin bei zehn bis zwölf Prozent, nachdem sie 2022 von 13,4 auf 10,4 Prozent abgerutscht sei.Auch die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie zu konstanten Wechselkursen sei nicht angetastet worden. Hier geht Henkel angesichts der unsicheren Lage nach wie vor von einer recht großen Bandbreite von minus zehn bis plus zehn Prozent aus, was im Mittel ein Ergebnis auf Vorjahresniveau bedeuten würde, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 22/2023)Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie: