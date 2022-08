XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Henkel einen Umsatz von mehr als 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 2,7 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 52.000 Mitarbeiter:innen, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.henkel.de. (31.08.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Henkel-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) charttechnisch unter die Lupe.Vor kurzem hätten die Analysten nach einer langen Dürreperiode in Bezug auf die Henkel-Aktie die Möglichkeit einer unteren Umkehr in Form eines klassischen Doppelbodens diskutiert. Dank des Spurts über die Hochs bei 64,50 EUR sei inzwischen die Trendwende gelungen, d.h. die Lows vom April und Juni bei 56,56/57,30 EUR würden tatsächlich eine untere Umkehrformation definieren. Diese positive Weichenstellung werde durch ein neues MACD-Einstiegssignal bestätigt. Aber auch die Relative Stärke nach Levy mache wieder Mut, denn mit einem Wert von 1,07 signalisiere dieser Indikator mittlerweile wieder einen Aufwärtstrend. Rein rechnerisch eröffne sich somit ein mittelfristiges Kursziel im Bereich von 71,50 EUR - eine Anlaufmarke, welche durch diverse Tiefs der Jahre 2013 bis 2015 untermauert werde. Auf der Unterseite würden sich dagegen - je nach Risikoneigung - entweder die oben genannte Ausbruchsmarke (64,50 EUR) oder aber das jüngste "swing low" bei 63,36 EUR als Absicherung anbieten. Die Relevanz der zuletzt genannten Marke wird zusätzlich durch den seinerzeit ausgeprägten Außenstab untermauert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 31.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link