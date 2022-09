XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

62,92 EUR -0,63% (02.09.2022, 17:35)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Henkel einen Umsatz von mehr als 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 2,7 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 52.000 Mitarbeiter:innen, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.henkel.de. (05.09.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Henkel: Support erreicht - ChartanalyseIn den vergangenen Handelstagen kam der Aktienkurs von Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) spürbar zurück, nachdem sich die Bullen ab ca. 66,85 EUR mehrfach die Zähne ausbissen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese Korrektur habe die Aktie jedoch auf einen kurzfristigen Support zurückgeführt, auf dem die Bullen gerade um eine Stabilisierung bemüht seien. Nachhaltig durchsetzen können hätten sich diese aber noch nicht, wie man auch an den Verlusten vom Freitag gesehen habe. Während der Gesamtmarkt ordentlich zugelegt habe, habe der Henkel-Kurs um weitere 0,63% nachgegeben.Im Rahmen der aktuellen Korrektur habe die Henkel-Aktie einen ersten Support erreicht, auf dem die Bullen zurückkehren könnten. Sollte dies gelingen, wäre eine Erholung möglich. Als übergeordnetes Ziel dürfte zudem der Widerstandsbereich knapp unterhalb von 70 EUR interessant werden. Ein Erreichen dessen würde zudem auch das mittelfristige Chartbild verbessern. Problematisch bleibe hingegen die Lage am Gesamtmarkt. Anhaltende Schwäche hier dürfte auch an Henkel nicht spurlos vorübergehen. Komme die Aktie weiter unter Druck, könnten kurzfristig Verluste auf den 60er Support folgen. (Analyse vom 05.09.2022)Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:61,72 EUR -0,29% (05.09.2022, 08:44)