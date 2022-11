12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Henkel einen Umsatz von mehr als 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 2,7 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 52.000 Mitarbeiter:innen, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.henkel.de. (08.11.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, NASDAQ OTC-Symbol: HENOF) unter die Lupe.Der deutsche Konzern Henkel habe heute Morgen sein Zahlenwerk für das abgelaufene dritte Quartal 2022 veröffentlicht. Der Konzernumsatz habe sich auf EUR 6 Mrd. belaufen, was einem organischen Wachstum von 11,3% entspreche. Die Erwartungen seien damit geschlagen worden.Besonders hervorzuheben sei der Bereich Adhesive Technologies, welcher dank der starken Nachfrage aus der Industrie organisch um +16,8% habe zulegen können. Auch die verhältnismäßig geringen Negativeffekte vonseiten des Halbleitermangels würden sich im Zahlenwerk widerspiegeln.Der Umsatz des Unternehmensbereichs Beauty Care habe organisch um 0,9% zugelegt. Das Konsumgeschäft sei dabei vor allem von Preissteigerungen getrieben gewesen. Mit zweistelligen Wachstumsraten stelle das Friseurgeschäft abermals das Aushängeschild in diesem Segment dar.Der Unternehmensbereich Laundry & Home Care habe ein organisches Umsatzwachstum von 7,3% erzielt, wobei auch hier Preissteigerungen im zweistelligen Prozentbereich maßgeblich zum Wachstum beigetragen hätten.Investoren nähmen das Zahlenwerk mit wenig Begeisterung auf. Die Aktie handle zum Auftakt rund 2% schwächer.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Aktie von Henkel lautete "Kauf", so Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 08.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen