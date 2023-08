Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Mit seinen Marken, Innovationen und Technologien hält Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) weltweit führende Marktpositionen im Industrie- und Konsumentengeschäft. Mit dem Unternehmensbereich Adhesive Technologies ist Henkel globaler Marktführer bei Klebstoffen, Dichtstoffen und funktionalen Beschichtungen. Mit Consumer Brands ist das Unternehmen insbesondere mit Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haarpflege weltweit in vielen Märkten und Kategorien führend. Die drei größten Marken des Unternehmens sind Loctite, Persil und Schwarzkopf.



Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Henkel einen Umsatz von mehr als 22 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 2,3 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Nachhaltiges Handeln hat bei Henkel lange Tradition und das Unternehmen verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Zielen. Henkel wurde 1876 gegründet und beschäftigt heute weltweit ein vielfältiges Team von über 50.000 Mitarbeiter:innen - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, gemeinsame Werte und den Unternehmenszweck: "Pioneers at heart for the good of generations". Weitere Informationen unter www.henkel.de. (31.08.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Henkel: Prognose angehoben - AktienanalysePreiserhöhungen haben dem Konsumgüterkonzern Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, NASDAQ OTC-Symbol: HENOF) im ersten Halbjahr Rückenwind verliehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der organische Umsatz sei zwischen Januar und Juni um 4,9 Prozent auf rund 10,9 Mrd. Euro gestiegen. Der bereinigte operative Gewinn (EBIT) sei auch dank Sparmaßnahmen um 7,6 Prozent auf 1,25 Mrd. Euro geklettert. Unter dem Strich sei ein auf die Aktionäre anfallender Gewinn von 564 Mio. Euro und damit gut ein Viertel mehr als im Vorjahr geblieben."Wir haben in beiden Unternehmensbereichen ein sehr starkes Wachstum erzielt", so Konzernchef Carsten Knobel. "Zugleich ist es uns gelungen, trotz der anhaltenden Belastungen durch hohe Material- und Logistikpreise, unsere Ergebnisse deutlich zu verbessern." Der Konzern werde daher mutiger. Er erwarte nun im Gesamtjahr ein organisches Umsatzplus von 2,5 bis 4,5 Prozent. Bisher habe Henkel 1 bis 3 Prozent als Ziel ausgegeben.Bei der um Sonderposten bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (EBIT-Marge) stehe jetzt ein Wert zwischen 11 bis 12,5 Prozent im Plan. Bisher seien es 10 bis 12 Prozent gewesen. Auch beim bereinigten Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS) bei konstanten Wechselkursen erwarte Henkel in der Tendenz mehr. Dieses solle nun um 5 bis 20 Prozent zulegen. Zuvor habe das Unternehmen im schlechtesten Fall einen Rückgang um 10 Prozent und im besten Fall ein Plus von 10 Prozent erwartet.Außerdem seien in Zeiten der Inflation viele Kunden auf günstigere Alternativen zu den teuren Markenprodukten umgestiegen. Dennoch wolle Knobel auch in den kommenden Monaten "selektive Preiserhöhungen" nicht ausschließen. Denn die Kosten für Henkel würden erwartungsgemäß auch dann weiter steigen, wenn der Kostendruck etwas nachlasse. Ob sich die Absatzmengen in der zweiten Jahreshälfte, wie vom Management prognostiziert, nach der Beilegung der Konflikte mit dem Handel wirklich deutlich verbessern würden, bleibe also abzuwarten. (Ausgabe 34/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link