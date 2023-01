XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Henkel einen Umsatz von mehr als 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 2,7 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 52.000 Mitarbeiter:innen, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.henkel.de. (12.01.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Der Konsumgüterkonzern Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) hat seinen Umsatz im dritten Quartal dank Preiserhöhungen überraschend kräftig gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse seien zwischen Juli und September um 17,3 Prozent auf knapp sechs Mrd. Euro gestiegen. Organisch habe das Wachstum bei 11,3 Prozent gelegen. Analysten hätten lediglich mit einem Plus von neun Prozent gerechnet. Kräftigster Wachstumstreiber sei das Klebstoffgeschäft gewesen. Doch auch die anderen Sparten würden besser laufen als angenommen. Henkel habe deshalb seine Prognosen erneut nach oben angepasst. Für 2022 gehe der Konzern nun von einem organischen Wachstum von sieben bis acht Prozent aus. Zuvor habe das Unternehmen 5,5 bis 7,5 Prozent angepeilt. Die bereinigte Umsatzrendite (EBIT-Marge) werde in einer Bandbreite zwischen zehn und elf Prozent erwartet. Bislang habe Henkel einen Wert zwischen neun und elf Prozent anvisiert.Von Euphorie sei an der Börse dennoch keine Spur. Nicht ohne Grund: Die Preiserhöhungen - das Fundament der guten Resultate und der Prognoseanhebung - seien für den Konsumgüterkonzern nicht ohne Risiko. Weil die Verbraucher sparen möchten, würden sie vielleicht von den großen Marken zu No-Name-Produkten wechseln. Und auch die Händler möchten nicht jede Preiserhöhung hinnehmen. Erste Folgen seien bereits zu sehen: Während die Preise steigen würden, würden die verkauften Mengen sinken. Im Bereich Wasch- und Reinigungsmittel etwa habe Henkel Volumenrückgänge um 7,5 Prozent verzeichnet. Eine Entwicklung, die auch den Analysten von Jeffries nicht verborgen geblieben sei. Die Experten hätten zudem gewarnt, das China-Geschäft könnte die Düsseldorfer zu Jahresende ausgebremst hätten. Als Apple-Zulieferer gebe es dort eine Abhängigkeit zu den verkauften iPhones. So würden die Analysten darauf hinweisen, dass Arbeitsniederlegungen im Foxconn-Werk in Zhengzou City die iPhone-Produktion im vierten Quartal erheblich belastet hätten. Henkel sei im Bereich Klebstoffe ein wichtiger Apple-Zulieferer. Zu mehr als einer "Halten"-Empfehlung mit Kursziel 70 Euro (aktuell: 64,30 Euro) könnten sich die Experten daher weiterhin nicht durchringen. (Ausgabe 01/2023)