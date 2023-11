XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

Mit seinen Marken, Innovationen und Technologien hält Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) weltweit führende Marktpositionen im Industrie- und Konsumentengeschäft. Mit dem Unternehmensbereich Adhesive Technologies ist Henkel globaler Marktführer bei Klebstoffen, Dichtstoffen und funktionalen Beschichtungen. Mit Consumer Brands ist das Unternehmen insbesondere mit Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haarpflege weltweit in vielen Märkten und Kategorien führend. Die drei größten Marken des Unternehmens sind Loctite, Persil und Schwarzkopf.



Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Henkel einen Umsatz von mehr als 22 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 2,3 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Nachhaltiges Handeln hat bei Henkel lange Tradition und das Unternehmen verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Zielen. Henkel wurde 1876 gegründet und beschäftigt heute weltweit ein vielfältiges Team von über 50.000 Mitarbeiter:innen - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, gemeinsame Werte und den Unternehmenszweck: "Pioneers at heart for the good of generations". Weitere Informationen unter www.henkel.de (15.11.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Henkel-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) charttechnisch unter die Lupe.Indikatorformationen und Indikatortrendlinien würden zu den Analysewerkzeugen zählen, welche die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt besonders zu schätzen wissen würden. Häufig würden die dortigen Muster bzw. Trendbrüche einen zeitlichen Vorlauf im Vergleich zu den äquivalenten Weichenstellungen im eigentlichen Chartverlauf aufweisen. Unter diesem Aspekt lohne sich aktuell der Blick auf die Henkel-Aktie besonders, denn der seit 13 Jahren bestehende Baissetrend im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) werde gerade zu den Akten gelegt.Auf der Indikatorenseite sei der MACD schon länger positiv zu interpretieren. Würden beide Weichenstellungen einen Test des im Jahr 2017 etablierten Abwärtstrends (akt. bei 79,74 EUR) oder gar dessen Bruch andeuten? Aus charttechnischer Sicht diene die 72er Marke als Katalysator, denn hier falle ein Fibonacci-Level (72,19 EUR) mit der 200-Monats-Linie (akt. bei 72,02 EUR) zusammen. Als zusätzlicher Kurstreiber komme die Flaggenkonsolidierung seit Mai hinzu. Nach schweren Jahren sei die Henkel-Aktie derzeit also wieder einen Blick wert. Als Stopp sind dagegen die jüngsten beiden Monatstiefs bei rund 66 EUR prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 15.11.2023)Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:72,48 EUR +0,11% (15.11.2023, 08:43)