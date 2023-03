Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

66,34 EUR +0,45% (16.03.2023, 15:52)



XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

66,36 EUR +1,10% (16.03.2023, 15:51)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Mit seinen Marken, Innovationen und Technologien hält Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) weltweit führende Marktpositionen im Industrie- und Konsumentengeschäft. Mit dem Unternehmensbereich Adhesive Technologies ist Henkel globaler Marktführer bei Klebstoffen, Dichtstoffen und funktionalen Beschichtungen. Mit Consumer Brands ist das Unternehmen insbesondere mit Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haarpflege weltweit in vielen Märkten und Kategorien führend. Die drei größten Marken des Unternehmens sind Loctite, Persil und Schwarzkopf.



Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Henkel einen Umsatz von mehr als 22 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 2,3 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Nachhaltiges Handeln hat bei Henkel lange Tradition und das Unternehmen verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Zielen. Henkel wurde 1876 gegründet und beschäftigt heute weltweit ein vielfältiges Team von über 50.000 Mitarbeiter:innen - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, gemeinsame Werte und den Unternehmenszweck: "Pioneers at heart for the good of generations". Weitere Informationen unter www.henkel.de (16.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Henkel: Kräftiges Wachstum - AktienanalysePreiserhöhungen haben dem Konsumgüterkonzern Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) im vergangenen Jahr ein kräftiges Wachstum beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei 2022 um 11,6 Prozent auf 22,4 Mrd. Euro gestiegen. Organisch habe das Plus bei 8,8 Prozent gelegen. Wachstumstreiber sei das Klebstoffgeschäft mit prozentual zweistelligen organischen Zuwachsraten gewesen, gefolgt von den Wasch- und Reinigungsmitteln. Nur im Kosmetikgeschäft habe der Konzern Einbußen hinnehmen müssen. Erheblich höhere Kosten etwa für Rohstoffe und Logistik hätten aber den Gewinn gedrückt - das EBIT habe um 13,7 Prozent auf 2,3 Mrd. Euro nachgegeben. Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS) sei um 14,5 Prozent auf 3,90 Euro gesunken.CEO Carsten Knobel habe sich mit dem Erreichten dennoch zufrieden gezeigt: "Es ist uns gelungen, die dramatisch gestiegenen Kosten für Rohstoffe und Logistik durch höhere Preise und fortgesetzte Effizienzsteigerungen teilweise zu kompensieren", so der Manager. "Auf dieser Grundlage schlagen wir unseren Aktionären eine stabile Dividende auf Vorjahresniveau vor." Große Hoffnungen setze Knobel zudem in die neue Konzernstruktur. Um die Profitabilität im Konsumentengeschäft zu optimieren, seien per 1. Januar die beiden Bereiche Wasch- und Reinigungsmittel sowie das kriselnde Kosmetikgeschäft zu einer Einheit zusammengelegt worden. Mittelfristig erhoffe sich Henkel dadurch Bruttoeinsparungen von rund 500 Mio. Euro.Auch Analysten würden den Schritt begrüßen. Große Sprünge würden sie der Henkel-Aktie zunächst dennoch nicht zutrauen. Nicht ohne Grund: Bis erste Erfolge aus der Zusammenlegung sichtbar würden, dürfte es noch eine Weile dauern. Bei der Zahlenvorlage habe der Konzern zudem einräumen müssen, dass man 2023 unter anderem angesichts einer verhalteneren industriellen Nachfrage deutlich an Wachstumstempo verlieren werde - Ziel sei ein organisches Umsatzplus von 1,0 bis 3,0 Prozent. Vorsichtige Einschätzung auch zur Margenentwicklung: Die bereinigte Umsatzrendite werde in einer Bandbreite von 10,0 bis 12,0 Prozent erwartet, nachdem sie 2022 von 13,4 auf 10,4 Prozent abgerutscht sei. Was einige Analysten aber besonders gestört habe, sei die wenig aussagekräftige und sehr breite EPS-Prognose von plus bis minus zehn Prozent gewesen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie: