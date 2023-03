Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

68,86 EUR +1,53% (09.03.2023, 14:21)



XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

68,88 EUR +1,80% (09.03.2023, 14:09)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Henkel einen Umsatz von mehr als 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 2,7 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 52.000 Mitarbeiter:innen, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.henkel.de. (09.03.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, NASDAQ OTC-Symbol: HENOF).Mit einem gewissen Augenzwinkern könnte man meinen, dass im Zuge der Debatte rund um "Klimakleber" die Nachfrage nach Klebstoffen die Absätze Henkels in neue Sphären katapultieren müsste. Tatsächlich hätten die Umsatz- und EBIT-Anteile der Adhesive-Sparte neue Rekordstände erreicht. Die gestiegenen Input- und Restrukturierungskosten hätten die Margen jedoch auf Niveaus gedrückt, wie sie seit der Finanzkrise und der Dotcom-Zeit nicht mehr gesehen worden seien.Dementsprechend geprügelt würden sich die Eigenkapitalrentabilität und der Aktienkurs präsentieren. Unter der Annahme, dass die Umstrukturierung Früchte trage und die damit einhergehenden Synergien die Effizienz erhöhen und die gewünschte Kosteneinsparung bringen würden, könne es für die Aktie eigentlich nur mehr aufwärts gehen.Manche Bewertungskennzahlen Henkels würden sich mittlerweile auf den tiefsten Ständen seit zehn Jahren befinden und für den Analysten trotz der nicht optimalen Gegebenheiten eine deutliche Unterbewertung implizieren. Dementsprechend sehe er die Aktie nach unten gut gestützt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity