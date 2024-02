Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

70,64 EUR -0,73% (09.02.2024, 17:04)



XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

70,64 EUR -0,84% (09.02.2024, 16:52)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Mit seinen Marken, Innovationen und Technologien hält Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) weltweit führende Marktpositionen im Industrie- und Konsumentengeschäft. Mit dem Unternehmensbereich Adhesive Technologies ist Henkel globaler Marktführer bei Klebstoffen, Dichtstoffen und funktionalen Beschichtungen. Mit Consumer Brands ist das Unternehmen insbesondere mit Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haarpflege weltweit in vielen Märkten und Kategorien führend. Die drei größten Marken des Unternehmens sind Loctite, Persil und Schwarzkopf.



Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Henkel einen Umsatz von mehr als 22 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 2,3 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Nachhaltiges Handeln hat bei Henkel lange Tradition und das Unternehmen verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Zielen. Henkel wurde 1876 gegründet und beschäftigt heute weltweit ein vielfältiges Team von über 50.000 Mitarbeiter - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, gemeinsame Werte und den Unternehmenszweck: "Pioneers at heart for the good of generations". Weitere Informationen unter www.henkel.de. (09.02.2024/ac/a/d)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Greenvale Capital LLP eröffnet Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Henkel AG & Co. KGaA:Die Shortseller des Hedgefonds Greenvale Capital LLP starten Leerverkauf-Aktivitäten in den Henkel-Vorzugsaktien (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3).Die Leerverkäufer des im Jahr 2015 gegründeten Londoner Hedgefonds Greenvale Capital LLP haben am 08.02.2024 eine Short-Position in Höhe von 0,21% der Henkel-Aktien aufgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Henkel AG & Co. KGaA:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Henkel AG & Co. KGaA: mindestens 0,21%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie: