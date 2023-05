Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Mit seinen Marken, Innovationen und Technologien hält Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) weltweit führende Marktpositionen im Industrie- und Konsumentengeschäft. Mit dem Unternehmensbereich Adhesive Technologies ist Henkel globaler Marktführer bei Klebstoffen, Dichtstoffen und funktionalen Beschichtungen. Mit Consumer Brands ist das Unternehmen insbesondere mit Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haarpflege weltweit in vielen Märkten und Kategorien führend. Die drei größten Marken des Unternehmens sind Loctite, Persil und Schwarzkopf.



Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Henkel einen Umsatz von mehr als 22 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 2,3 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Nachhaltiges Handeln hat bei Henkel lange Tradition und das Unternehmen verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Zielen. Henkel wurde 1876 gegründet und beschäftigt heute weltweit ein vielfältiges Team von über 50.000 Mitarbeiter:innen - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, gemeinsame Werte und den Unternehmenszweck: "Pioneers at heart for the good of generations". Weitere Informationen unter www.henkel.de (04.05.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, NASDAQ OTC-Symbol: HENOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der deutsche Konzern Henkel habe heute Morgen sein Zahlenwerk für das abgelaufene erste Quartal 2023 veröffentlicht. Der Konzernumsatz habe sich auf EUR 5,6 Mrd. belaufen, was einem organischen Wachstum - bereinigt um Wechselkurseffekte und Akquisitionen/Divestments - von 6,6% entspreche. Die Erwartungen im Vorfeld in der Höhe von EUR 5,5 Mrd. seien somit übertroffen worden. Die Umsatzsteigerung quer durch alle Unternehmenssegmente sei primär preisgetrieben gewesen, im Schnitt seien die Preise um 12% angehoben worden.Besonders hervorzuheben sei der zweitgrößte Unternehmensbereich Consumer Brands, welcher überproportional stark von den Preiserhöhungen profitiert habe und um +7% organisch habe zulegen können. Getragen worden sei diese positive Entwicklung von starken Absätzen in den Bereichen Waschmittel, Reinigungsmittel und Geschirrspülmittel. Der vom Umsatz her größte Unternehmenszweig Adhesive Technologies habe aufgrund der Geschäftsfelder Mobilität & Elektronik sowie Handwerk, Bau & Gewerbe ebenfalls zum Wachstum beitragen können.Bei Betrachtung der Umsatzentwicklung nach Regionen falle auf, dass Nordamerika, Indien, Nahost und Afrika sowie Lateinamerika die unterdurchschnittlichen Wachstumsraten von Europa und den schwächelnden Absatz in weiteren Teilen Asiens mehr als hätten kompensieren können. Der Mitte April angekündigte Verkauf der Geschäftsaktivitäten in Russland an ein Konsortium von lokalen Finanzinvestoren sei abgeschlossen worden - zu einem Verkaufspreis von umgerechnet rund EUR 600 Mio.Im laufenden Geschäftsjahr strebe man weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von 1% bis 3% sowie eine EBIT-Marge zwischen 10% und 12% an. Für das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS) bei konstanten Wechselkursen gebe man eine weite Bandbreite von -10% bis +10% bei konstanten Wechselkursen an.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Aktie von Henkel lautete "Kauf", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 04.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: