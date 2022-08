Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

66,42 EUR +0,15% (25.08.2022, 14:51)



XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

66,46 EUR +0,79% (25.08.2022, 14:55)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Henkel einen Umsatz von mehr als 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 2,7 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 52.000 Mitarbeiter:innen, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.henkel.de. (25.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Henkel: Bodenbildung nimmt Formen an - AktienanalyseDer Konsumgüterkonzern Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) ist im ersten Halbjahr dank Preiserhöhungen und positiven Währungseffekten kräftig gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Von Januar bis Juni hätten die Düsseldorfer ihren Umsatz um knapp zehn Prozent auf 10,9 Mrd. Euro nach oben geschraubt, organisch seien die Erlöse um 8,9 Prozent gewachsen. Robust hätten sich bei Henkel insbesondere die Geschäfte mit Klebstoffen und Waschmitteln gezeigt."Die Umsatzentwicklung in den ersten sechs Monaten liegt in einem außerordentlich schwierigen Umfeld über den bisherigen Erwartungen für das Gesamtjahr", habe Konzernchef Carsten Knobel resümiert. In Sachen Wachstum werde der Manager daher etwas zuversichtlicher - er erwarte für 2022 nun ein organisches Plus von 4,5 bis 6,5 Prozent. Das sei jeweils ein Prozentpunkt mehr als zuvor in Aussicht gestellt. Steigende Material- und Logistikkosten würden aber auf den Gewinnen der Düsseldorfer lasten: Der bereinigte Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) sei deutlich um 18,5 Prozent zurückgegangen - auf knapp 1,2 Mrd. Euro. Die bereinigte EBIT-Marge sei auf 10,7 Prozent gesunken, nach 14,4 Prozent im ersten Halbjahr 2021."Trotz deutlicher Absatzpreiserhöhungen, einem strikten Kostenmanagement und weiteren Effizienzverbesserungen konnten die dramatischen Kostenbelastungen nicht vollständig kompensiert werden", so Knobel. Für 2022 rechne das Unternehmen bei konstanten Wechselkursen daher weiterhin mit einem Rückgang des bereinigten Ergebnisses je Vorzugsaktie um 15 bis 35 Prozent. Die EBIT-Marge solle unverändert in einer Bandbreite von 9,0 bis 11,0 Prozent liegen, nach 13,4 Prozent im Vorjahr.Die seit Mitte Juni laufende Bodenbildung nimmt damit weiter Formen an, so Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 33/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link