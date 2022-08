Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (15.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hello Fresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Der deutsche Kochboxenversender habe im zweiten Quartal vom US-Geschäft profitiert. Sowohl die Zahl der Bestellungen als auch die georderten Mahlzeiten sei verglichen mit den restlichen Märkten, die im Segment International gebündelt seien, deutlich stärker gestiegen. Die Zahl der aktiven Kunden habe in beiden Bereichen bei jeweils rund 4 Mio. gelegen, so HelloFresh am Montag. Der Konzernumsatz der Monate April bis Juni sei gegenüber dem Vergleichszeitraum um rund ein Viertel auf knapp 2 Mrd. Euro gestiegen - das ist ein neuer Rekordwert.Mit Blick auf die hohe Inflation habe HelloFresh die höheren Kosten nach eigenen Angaben nicht komplett an die Kunden weitergereicht. Entsprechend sei der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) um 7,5% auf 145,9 Mio. Euro zurückgegangen. Branchenexperten hätten jedoch mit einem deutlicheren Rückgang gerechnet. Die dazu gehörende Marge habe sich um 2,6 Prozentpunkte auf 7,5% reduziert. Damit habe das Berliner Unternehmen seine vorläufige Zahl zum Quartalsumsatz bestätigt und die bereits bekannte Spanne für den operativen Quartalsgewinn von 140 bis 150 Mio. Euro konkretisiert.Die HelloFresh-Aktie habe sich zuletzt etwas stabilisieren können. Wichtig wäre jetzt der nachhaltige Sprung über die 38-Tage-Linie. Ein klares positives Signal würde der Sprung über das Juli-Hoch bei 36,95 Euro bringen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link