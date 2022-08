Unternehmensnachrichten:



Die Aktie von HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) sei um mehr als 5,0% gestiegen, nachdem der Essenslieferant ein positives Ergebnis für das 2. Quartal mit einem Anstieg der aktiven Kunden um 4,1% im Jahresvergleich auf 8 Millionen bekanntgegeben habe. Das Unternehmen erwarte für das Gesamtjahr einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in einer breiten Spanne um 495 Millionen Euro.



Die Aktien von Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) seien um mehr als 1,0% gestiegen, nachdem der deutsche Konsumgüterriese positive Quartalsergebnisse veröffentlicht habe. Das Unternehmen habe 1,95 Euro pro Aktie bei einem Umsatz von 10,91 Milliarden Euro verdient. Von Investing.com befragte Analysten hätten ein EPS von 0,8813 Euro bei einem Umsatz von 5,36 Milliarden Euro erwartet. Das Unternehmen habe angegeben, dass die Inflation und die Abschreibungen aufgrund des Ausstiegs aus dem Russland-Geschäft den Gewinn im ersten Halbjahr aufgezehrt hätten. (15.08.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den europäischen Aktienmärkten herrscht eine gemischte Stimmung, da neue Wirtschaftsdaten aus China, darunter die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze, im vergangenen Monat weniger stark gestiegen sind als erwartet, was die Besorgnis über eine globale Konjunkturabschwächung weiter schürt, so die Experten von XTB.Auch das Handelsvolumen sei lau, da in einigen EU-Ländern heute Feiertag sei.