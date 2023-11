"Der Aktionär" rät Anlegern, den Titel bis auf weiteres zu meiden, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur HelloFresh-Aktie. Es würden aus chattechnischer Sicht, trotz der heutigen kleinen Gegenbewegung (plus 2 Prozent), weitere Abgaben bis in den Bereich von 13,30 Euro drohen. (Analyse vom 17.11.2023)



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.HelloFresh habe am Mittwoch mit einer unerwarteten Prognosesenkung geschockt - und das drei Wochen nachdem man noch die Jahresziele bestätigt habe. Der Aktienkurs sei zeitweilig um rund 25 Prozent in die Tiefe gerauscht. Wie habe sich die Nachfrage in so kurzer Zeit so dermaßen signifikant eintrüben können? "Der Aktionär" habe beim Unternehmen konkret nachgefragt.Die Antwort, die HelloFresh dem "Aktionär" gegeben habe, sei jedoch eine Farce und habe keinerlei Substanz, um verlorengegangenes Vertrauen auch nur ansatzweise zurückzugewinnen. Warum?Das Unternehmen zitiere lediglich die eigenen Zeilen der jüngsten Pressemitteilung: "Wie in der Meldung von Mittwoch erwähnt, haben sich die geringeren Produktionskapazitäten und die reduzierte Neukunden-Akquisition erst nach Veröffentlichung des Q3 Abschlusses herauskristallisiert. Geringere Produktionskapazitäten und reduzierte Neukunden-Akquisition in Schlüsselwochen können materielle Auswirkungen haben. Im konkreten Fall mussten wir unsere Prognose anpassen, weil die in der Meldung genannten Punkte, die allesamt nicht eingeplant waren, zusammengekommen sind", heiße es in der Antwort an den "Aktionär".Noch deutlicher und damit enttäuschender falle die Reduzierung des EBITDA. Diese Kennziffer solle jetzt nur 430 Millionen bis 470 Millionen Euro erreichen und liege damit selbst unter der niedrigsten Analystenprognose. Bisher habe das Management 470 Millionen bis 540 Millionen Euro in Aussicht gestellt.Der Blick auf die Kursentwicklung der HelloFresh-Aktie sei indes ein wahres Desaster: Wer sich vor zwei Jahren die Papiere ins Depot gelegt und immer noch nicht die Reißleine gezogen und festgehalten habe, liege mittlerweile mehr als 80 Prozent hinten - seit Anfang des Jahres rund 36 Prozent.Klar, seinerzeit habe die Aktie von den Effekten aus der Corona-Pandemie profitiert. Stichwort: Lockdown und Homeoffice, (auch) das (mittägliche) Kochen in den eigenen vier Wänden sei im Begriff gewesen, ein neuer Trend zu werden. Marketingkosten für die Neukunden-Gewinnung seien also überschaubar gewesen. Nun sei genau dieses Unterfangen wieder teurer und aufwändiger. Und exakt damit begründe HelloFresh auch die überraschende Prognosesenkung. Und wenn man schon kein Glück habe, komme auch noch Pech dazu, sprich Probleme beim Ausbau der Produktionskapazitäten im wichtigen US-Markt.HelloFresh habe sehr viel Vertrauen bei Investoren und Analysten verspielt. Dieses zurückzugewinnen, dürfte dauern.