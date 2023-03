(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (07.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kochboxenversender HelloFresh schaue trotz eines starken Endspurts 2022 nur vorsichtig auf das laufende Jahr. Der Konzernvorstand könne sich bei der Entwicklung des operativen Gewinns sowohl einen Rückgang als auch einen deutlichen Sprung nach oben vorstellen, liege mit seiner Prognose aber unter den Durchschnittserwartungen von Analysten. Die Aktie breche massiv ein.Die Vorsicht verwundere, nachdem HelloFresh im Abschlussquartal 2022 deutlich besser abgeschnitten habe als erwartet. Analyst Marcus Diebel von J.P. Morgan habe sowohl den operativen Ergebnisausblick als auch die Anzahl aktiver Kunden als Enttäuschung für die Anleger gesehen - gerade auf dem so wichtigen US-Markt. Ein Börsianer habe den Ausblick ergebnisseitig gar ein "Desaster" genannt. Bei der Handelsblattform Tradegate notiere die Aktie am Morgen 7,2 Prozent im Minus.Der Umsatz sei in den Monaten Oktober bis Dezember um fast ein Fünftel auf knapp 1,9 Milliarden Euro geklettert, wie das im MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) notierte Unternehmen am Dienstag in Berlin mitgeteilt habe. Zudem habe HelloFresh den um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 22,4 Prozent auf 160 Millionen Euro gesteigert und damit deutlich die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen.Allerdings hätten im vierten Quartal weniger Kunden in den USA bestellt - dem mit Abstand wichtigsten Markt des Unternehmens. In allen anderen Ländern, die im Segment International zusammengefasst seien, sei die Zahl aktiver Kunden leicht gestiegen. Für HelloFresh würden Kunden als aktiv gelten, wenn sie innerhalb der vergangenen drei Monate mindestens eine Box erhalten habe - egal, ob Verbraucher diese zum Vollpreis bestellt hätten oder diese im Rahmen von Tests oder Rabattaktionen zugestellt worden seien.Pessimistischer sei der Vorstand allerdings beim operativen Gewinn: Bereinigt um Sondereffekte dürften vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 460 bis 540 Millionen Euro vom Umsatz übrig bleiben, während sich Branchenexperten im Schnitt mehr erhofft hätten. Das Unternehmen halte damit einen weiteren Rückgang für möglich. 2022 sei das operative Ergebnis um fast zehn Prozent auf 477 Millionen Euro gesunken.HelloFresh habe seine Prognose damit begründet, dass das Unternehmen im ersten Halbjahr 2022 noch stark von der Pandemie profitiert habe - dieser Effekt dürfte sich nach der Normalisierung und dem Wegfall von Corona-Maßnahmen nicht wiederholen. Zudem dürfte das Konsumumfeld für den größten Teil des Jahres gedämpft bleiben.Gerade habe sich die Aktie von HelloFresh etwas erholen können, erfahre sie schon den nächsten Dämpfer. Die Aktie sei charttechnisch angeschlagen. Derzeit besteht kein Handlungsbedarf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur HelloFresh-Aktie. (Analyse vom 07.03.2023)