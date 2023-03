Derzeit ist die Aktie kein Kauf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur HelloFresh SE. Erst eine klare Trendumkehr würde das Bild wieder aufhellen. (Analyse vom 24.03.2023)



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (24.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kochboxenversender HelloFresh schaue trotz konjunkturellen Gegenwinds mit gemischten Gefühlen auf die kommenden Jahre. Dabei rechne der Vorstand weiter damit, dass das mittelfristige Umsatzziel machbar sei. Beim operativen Ergebnis dürfte allerdings nur das untere Ende der bisher geplanten Spanne erreicht werden.Auf dem Weg bis 2025 setze Konzernchef Richter vor allem auf erweiterte Bestelloptionen und Zusatzprodukte. Im Detail sollten Kunden während des Bestellprozesses mehr Möglichkeiten für Anpassungen erhalten. Bei Gerichten könnten sie dann für eine Zusatzgebühr etwa höherwertiges oder eine andere Sorte Fleisch auswählen. Zudem würden am Ende des Einkaufs - ähnlich wie im Kassenbereich in Supermärkten - optionale Nachspeisen, Snacks und Getränke warten. Auch diese könnten für einen Extra-Beitrag in das Paket hinzugefügt werden. Dieses Jahr solle der sogenannte HelloFresh Market in Frankreich, Dänemark und Schweden starten. Die Konzernspitze erhoffe sich dadurch neben einem größeren Durchschnittsbestellwert auch eine höhere Bestellrate.Wachsen solle HelloFresh auch durch die Expansion in neue Märkte sowie durch das Lancieren neuer Marken. In den USA vertreibe der Konzern bereits mit Good Chop auf eigene Faust Fisch und Fleisch. Bald wolle Konzernchef Dominik Richter sogar Tiernahrung ins Programm nehmen. Schon länger konzentriere sich HelloFresh nicht mehr ausschließlich auf seine Kochboxen, mit denen das Unternehmen groß geworden sei. Vor allem Zusatzprodukte - zuletzt die Fertiggerichte von Factor - würden den Großteil des Wachstums ausmachen.Ende des Jahres wolle das Unternehmen das Geschäft mit Fertiggerichten in Europa ausrollen. Bis 2025 solle sich der Umsatz mit sogenannten Ready-To-Eat-Mahlzeiten mehr als verdoppeln. HelloFresh hoffe dabei auf eine große Kundenbasis, weil frisch zubereitetes Essen "eines der am schnellsten wachsenden Segmente" im Lebensmittelgeschäft sei und Verbraucher verstärkt auf gesunde Gerichte achten würden. In den USA - dem mit Abstand wichtigsten Einzelmarkt von HelloFresh - sei Factor bereits profitabel. Einen möglichen "Kanibalisierungseffekt" bei Kunden, die zwischen Kochboxen und Fertiggerichten wählen würden, sehe Richter nicht. Ihm sei egal, für welche der beiden Lösungen sich die Verbraucher entscheiden würden: "Am Ende landet das Geld bei einem unserer Geschäftsbereiche", habe er gesagt.Die Analysten würden aber weiter skeptisch bleiben. Die US-Bank J.P. Morgan habe das Kursziel für HelloFresh zwar von 17 auf 18 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "underweight" belassen. Der Kochboxenlieferer habe die mittelfristigen Ziele bestätigt, was die Schätzungen zweifellos steigen lassen dürfte, habe Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Konjunkturelle Sorgen und Kannibalisierungseffekte im Produktportfolio wögen aber schwer.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe HelloFresh auf "underperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die bestätigten mittelfristigen Ziele des Kochboxenlieferers sollten diejenigen Anleger beruhigen, die eine Senkung befürchtet hätten, habe Analyst William Woods in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Zudem habe das Management einen guten Einblick in die Profitabilität der einzelnen Bereiche sowie in die operativen Geschäfte gegeben. Er bleibe aber vor allem mit Blick auf die Umsatzentwicklung vorsichtig und liege mit seinen Schätzungen unter den mittelfristigen Unternehmenszielen.Für die HelloFresh-Aktie sei es am Donnerstag deutlich nach oben gegangen. Mehr als sieben Prozent habe das Papier zulegen können und sei damit hinter Nemetschek der zweitgrößte Gewinner des Tages im MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) gewesen. Am heutigen Freitag müsse die Aktie aber bereits wieder einen Teil der Gewinne abgeben. Es gehe gut drei Prozent abwärts auf 17,35 Euro. Damit sei HelloFresh heute der derzeit drittschwächste Wert des Tages im MDAX.