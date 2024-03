Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG), gegründet im Jahr 2011, ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin, das so genannte "Kochboxen" für Verbraucher anbietet: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. HelloFresh versorgt die Kundinnen und Kunden mit passenden, hochwertigen Lebensmitteln für unterschiedliche Anlässe. In 2023 lieferte die HelloFresh Gruppe weltweit mehr als eine Milliarde Mahlzeiten aus. (15.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Entwicklung der Aktie von HelloFresh sei ein Trauerspiel. Betrachte man das Papier im Ein-Jahresvergleich mit den anderen Werten im MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ), so sei HelloFresh mit einem Minus von mehr als 60 Prozent der mit großem Abstand schlechteste Wert. Zuletzt sei das Papier nach der Streichung der Mittelfristziele erneut massiv unter Druck gekommen. Und auch die Entwicklung der Zahl aktiver Kunden sei alles andere als erfreulich.Der Kochboxenversender HelloFresh ringe weiter mit dem Verlust seiner Kunden. Zwischen Oktober und Ende Dezember sei die Zahl der aktiven Kunden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,5 Prozent auf 6,6 Millionen gefallen, habe das MDAX-Unternehmen am Freitag in Berlin mitgeteilt. Der Rückgang habe sich damit etwas vergrößert, nachdem HelloFresh bereits im Vorquartal weniger Kunden zum Ordern habe animieren können.In der Vergangenheit hätten Analysten die Zahl der aktiven Kunden als einen Parameter für das Wachstum bei HelloFresh gesehen. Dabei würden alle Konsumenten erfasst, die in den letzten drei Monaten mindestens eine Kochbox kostenlos, rabattiert oder zum vollen Preis bestellt hätten. "Wir werden unsere aktiven Kunden ab dem ersten Quartal 2024 nicht mehr vierteljährlich veröffentlichen", habe Finanzchef, Christian Gärtner, vergangene Woche gesagt. Der Manager habe stattdessen darauf verwiesen, dass die Zahl der Bestellungen, der durchschnittliche Bestellwert (AOV) und der Umsatz "deutlich bessere" Kennziffern seien.Die Aktie von HelloFresh sei massiv angeschlagen. Es sei zwar gut möglich, dass die Aktie nach dem Ausverkauf zuletzt auch einmal kurzfristig eine technische Gegenbewegung generieren könnte. Am übergeordneten Trend ändere dies aber nichts. Für HelloFresh gelte es nun, die Probleme anzugehen. In Deutschland sei es zuletzt auch immer wieder zu Lieferausfällen gekommen.Derzeit gilt für Anleger bei der Aktie ganz klar für: Finger weg!, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur HelloFresh-Aktie. (Analyse vom 15.03.2024)