28,58 EUR +2,36% (29.09.2023, 11:21)



28,62 EUR +2,95% (29.09.2023, 11:17)



DE000A161408



A16140



HFG



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (29.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lange Zeit habe sich die HelloFresh-Aktie größeren Gewinnmitnahmen entziehen können. Doch in der vergangenen Woche sei es steil bergab gegangen. Am Donnerstag habe die Aktie jedoch eine doppelte Unterstützung getestet. Dadurch ergebe sich nun die Chance auf einen Rebound. Worauf Trader jetzt achten sollten.Die HelloFresh-Aktie habe am Donnerstag zum einen den GD50, der aktuell bei 27,54 Euro verlaufe, und zum anderen das Ausbruchsniveau bei rund 27,60 Euro getestet. Typischerweise nutze der Kurs diese doppelte Unterstützung, um nach oben zu drehen.Setze die Aktie den Aufwärtstrend fort, sei der erste Widerstand das Hoch vom 25. September bei 30,85 Euro. Sollte dieser überwunden werden, wäre die nächste Hürde das Hoch vom 20. September bei 33,65 Euro. Danach folge das September-Hoch bei 34,36 Euro.Wer auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung spekulieren möchte, kann die Aktie mit einem Stopp bei 26,80 Euro und einem ersten Kursziel von 30,68 Euro kaufen, so Philipp Schleu von "Der Aktionär" zur HelloFresh SE. (Analyse vom 29.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link