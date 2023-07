Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

21,64 EUR -9,38% (20.07.2023, 12:01)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

21,84 EUR -9,00% (20.07.2023, 11:46)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (20.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Minimales Wachstum und gesenkte Prognosen - die Q2-Zahlen von HelloFresh würden den Anlegern so gar nicht schmecken. Die Aktie des Kochboxen-Versenders verliere aktuell fast 10%.Der Umsatz sei im zweiten Quartal um zwei Prozent auf 1,96 Mrd. Euro gewachsen, nach 26% plus im Vorjahresquartal. JPMorgan-Analyst Marcus Diebel habe die "überraschend niedrige Zahl aktiver Kunden" moniert. Der Gewinn sei um 10% auf 33 Cent Verlust je Aktie eingebrochen.Für das laufende Jahr rechne das Berliner Unternehmen beim Erlös nur noch mit einem Plus zwischen 2 und 8%. Bei der alten Prognose habe das obere Ende bei 10% gelegen. Beim operativen Gewinn werde jetzt ein Wert zwischen 470 und 540 Mio. Euro erwartet, nach bislang 460 bis 540 Mio. Euro. Im vergangenen Jahr sei das operative Ergebnis um fast 10% auf 477 Mio. Euro gefallen. Im Vorjahresquartal habe HelloFresh operativ 146 Mio. Euro verdient.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link