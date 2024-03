Mit Material von dpa-AFX



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (08.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem Rückzug der Mittelfristziele gebe es am Freitag üble Kursverluste für HelloFresh. Analysten würden von einem weiteren Schlag für die Glaubwürdigkeit der Managements sprechen, nachdem es bereits im November eine große Enttäuschung gegeben habe. Die Aktie notiere so tief wie zuletzt im Sommer 2019.Bislang habe sich Konzernchef Dominik Richter bis 2025 einen Umsatz von zehn Milliarden Euro auf die Fahne geschrieben. Zehn Prozent davon sollten davon als operatives Ergebnis hängen bleiben. Daraus dürfte allerdings nichts mehr werden, denn bereits für das laufende Jahr würden sich weitere Zeichen von schwachen Geschäften zeigen.2024 dürfte der bereinigte operative Gewinn nach Unternehmensangaben auf 350 bis 400 Millionen Euro einbrechen. Bereits im abgeschlossenen Jahr sei dieses Ergebnis vorläufigen Erkenntnissen nach von 477 auf 448 Millionen Euro zurückgegangen.Analystin Emily Johnson von der britischen Barclays-Bank sehe die gekappten Ziele für 2024 als neuerliche Enttäuschung, nachdem das Management bereits für 2023 die Prognosen gesenkt habe. "Es gibt viele Fragen für die Analystenrunde am Morgen", so Johnson.Die Aktie krache am Freitagmorgen auf Lang & Schwarz um 20 Prozent nach unten.Viele Anleger dürften von HelloFresh nun erst einmal endgültig genug haben. Die Aktie ist keine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Andreas Deutsch. (Analyse vom 08.03.2024)